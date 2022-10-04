Погода в СНГ: в Беларуси идут дожди, в Армении не спадает жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачная погода с небольшими прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидают сегодня москвичей. Такой прогноз дали в центре «Фобос». О погоде в других странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Беларусь

Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Гродненской и Брестской областях порывы достигают 20 метров в секунду. Почти по всей стране идут дожди. В Госавтоинспекции советуют водителям быть особо внимательными: сбавить скорость, плавно совершать маневры на дороге и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Армения

Сегодня самый холодный уголок Армении – Гегаркуникская область, там 23 градуса тепла. Жарче всего в Араратской, Армавирской и Вайоцдзорской областях. В этих регионах температура воздуха прогреется до 33 градусов. В Ереване ожидается плюс 30.

Местные жители проводят время в парках, выезжают за город, общаются на открытых верандах. Они готовы принимать посетителей до первых холодов.

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