|
Мораторий на повышение цен: как в Беларуси отслеживают увеличение стоимости на товары
08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начал действовать
Перед предприятиями, поставщиками и импортерами стоит задача искать резервы для снижения затрат. Но делать это за счет увеличения стоимости недопустимо. Товары на прилавках должны быть по справедливой цене.
«Запрещены любые манипуляции с ценами: переоценки, бухгалтерские пересчеты. Многие производители бывает ведут себя некорректно и, с учетом того, что цены на экспорте выше, чем у нас в республике, стараются отгружать на экспорт, зарабатывая таким образом больше выручки. Реакция идет мгновенная и продукт возвращается на полку», – отметил министр торговли и антимонопольного регулирования Республики Беларусь Алексей Богданов.
Чиновники ждут от граждан обратной связи. Для этого на сайте Министерства торговли можно заполнить онлайн-анкету и сообщить о росте цен в определенном населенном пункте. За необоснованное повышение стоимости товаров торговые точки и предприятия-производители понесут ответственность вплоть до прекращения работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Министерства торговли можно заполнить онлайн-анкету и сообщить о росте цен в определенном населенном пункте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)