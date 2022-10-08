Мораторий на повышение цен: как в Беларуси отслеживают увеличение стоимости на товары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начал действовать мораторий на повышение цен . Александр Лукашенко подписал соответствующую директиву. Мониторинг стоимости товаров усилят и сенаторы, передает «МИР 24».

Перед предприятиями, поставщиками и импортерами стоит задача искать резервы для снижения затрат. Но делать это за счет увеличения стоимости недопустимо. Товары на прилавках должны быть по справедливой цене.



«Очень важно выдержать ассортиментный перечень. И посмотреть на тот импорт, который мы везем в страну, насколько он необходим. И нужен ли он нам здесь, имея все в своей стране и возможность обеспечить своих людей продуктами питания и качественной одеждой, обувью. Надо только шевелиться, как говорит президент», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«Запрещены любые манипуляции с ценами: переоценки, бухгалтерские пересчеты. Многие производители бывает ведут себя некорректно и, с учетом того, что цены на экспорте выше, чем у нас в республике, стараются отгружать на экспорт, зарабатывая таким образом больше выручки. Реакция идет мгновенная и продукт возвращается на полку», – отметил министр торговли и антимонопольного регулирования Республики Беларусь Алексей Богданов.

Чиновники ждут от граждан обратной связи. Для этого на сайте Министерства торговли можно заполнить онлайн-анкету и сообщить о росте цен в определенном населенном пункте. За необоснованное повышение стоимости товаров торговые точки и предприятия-производители понесут ответственность вплоть до прекращения работы.