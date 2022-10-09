ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко о «Мире»: Вы дали новый виток братским отношениям между суверенными народами

09.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил телерадиокомпанию «Мир» с юбилеем.

«Заявив о себе три десятилетия назад как о межнациональном медиахолдинге, вы объединили в одном информационном поле истории развития молодых независимых государств, дали новый виток братским отношениям между суверенными, связанными в прошлом общей судьбой народами. Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами», – отметил белорусский лидер.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил телерадиокомпанию «Мир» с 30-летием.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 3 по 9 октября 2022 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика