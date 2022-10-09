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Александр Лукашенко о «Мире»: Вы дали новый виток братским отношениям между суверенными народами
09.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил телерадиокомпанию «Мир» с юбилеем.
«Заявив о себе три десятилетия назад как о межнациональном медиахолдинге, вы объединили в одном информационном поле истории развития молодых независимых государств, дали новый виток братским отношениям между суверенными, связанными в прошлом общей судьбой народами. Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами», – отметил белорусский лидер.
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Президент Беларуси поздравил телерадиокомпанию «Мир» с 30-летием.
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