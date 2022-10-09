Александр Лукашенко о «Мире»: Вы дали новый виток братским отношениям между суверенными народами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил телерадиокомпанию «Мир» с юбилеем.

«Заявив о себе три десятилетия назад как о межнациональном медиахолдинге, вы объединили в одном информационном поле истории развития молодых независимых государств, дали новый виток братским отношениям между суверенными, связанными в прошлом общей судьбой народами. Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами», – отметил белорусский лидер.