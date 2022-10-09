Уникальные древнебелорусские иконы показали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православный фестиваль «Покровская радость» стартовал в Минске. В программе – выставка древнебелорусских икон. Их собрали со всей страны и отреставрировали. Всего несколько десятков экспонатов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В центре выставки – икона Божьей матери. Самый древний и ценный экспонат. Ее написали еще в середине 17 века. А современники нашли полотно в старинной кладбищенской часовне за печкой. Края иконы были уничтожены. А вот лики святых не тронули ни время, ни сырость, ни огонь.

«Мы ее привезли в музей. И потом начался долгий процесс: в начале определение, что это, какова история этой иконы, этого произведения, когда она была создана, кем, и лечение. Перед нами явное воплощение вот этого слияния византийских традиций, Московской, Новгородской и школ с типично белорусскими», – рассказал директор центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Борис Лазуко.

Такое слияние стилей прослеживается почти во всех белорусских иконах. Главная их особенность – Богоматерь не прикасается к Христу. Изображения упрощенные, мотивы народные. Всего на выставке показали более 20 древних икон.

«Если забыть свое прошлое, если забыть то, как жили здесь, на этой земле, то какое будет будущее, понимаете? И потом, это красота, которая вечная. Человек, особенно молодежь, будет впитывать эту красоту», – рассказал протоиерей Андрей Лемешонок.

Одно неверное движение, и реликвия будет утрачена. Все древние иконы проходят через руки реставраторов. Под слоями пыли, грязи и краски находят уникальные изображения. Восстановление полотен может длиться годами.



«На предметах сакрального характера, которые часто переписывались, когда люди думали, что они недостаточно красиво выглядят со временем, где-то что-то отшелушилось. Мы пытаемся добиться первоначального облика предмета, то есть снимаем все слои записи до авторского красочного слоя. На моих предметах четыре слоя записи, это много», – отметила художник-реставратор Юлия Дранец.

Процесс реставрации зависит и от размера полотна, и от вида краски. В древности иконы писали темперой. Цветные пигменты смешивали с яичным желтком, и получалась краска. А вот в Беларуси был особенный метод.

«У нас в Беларуси еще использовалась и клеевая темпера, у нас техника такая более сложная, поэтому реставрационные работы всегда связаны с большими трудностями, не всегда можно использовать те классические методы, которые уже были отработаны», – рассказал заведующий сектором сохранения историко-культурного наследия центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Николай Мельников.

На открытие выставки пришли около сотни верующих. А в программе фестиваля – беседы, лекции, кинопоказы. Открылись и лавки с церковной и монастырской продукцией.