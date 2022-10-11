О чем пишут мировые СМИ: Япония открыла границы, в Калифорнии увидели «Лодку-призрак»

Япония полностью открыла границы после более чем двухлетней изоляции. Страна 11 октября восстановила безвизовый режим с десятками стран, сообщает Reuters. Также туристам отменили требование путешествовать только в составе организованных групп. Премьер-министр Фумио Кисида отметил, что туризм поможет оживить экономику. Но отрасль сталкивается с серьезными затруднениями, в частности, нехваткой персонала. Отметим, что в 2019 году Японию посетили 31,8 миллиона туристов, в 2022 году – 500 тысяч.
В обмелевшем из-за засухи озере в Калифорнии показалась «Лодка-призрак». Ржавый десантный катер типа LCVP, или лодка Хиггинса, использовался во времена Второй мировой войны, сообщает The Guardian. На таких судах военных перевозили на зарубежные позиции, но исследователи не понимают, как лодка могла оказаться в крупнейшем водохранилище штата. Номера на судне позволили установить, что оно было приписано к ударному транспорту USS Monrovia, которое служило штабом генерала Джорджа Паттона во время военной операции на Сицилии в 1943 году. Лодку подняли со дна и направили в музей для реставрации.
Беларусь и Таджикистан создают новые предприятия. Страны начнут совместно производить молочную продукцию и ковры, сообщает БелТА. Так, совместное предприятие с Минским молочным заводом откроется в Таджикистане до конца года, а в Худжанде создаются условия для выпуска витебских ковров. Также в Худжанде работает совместное предприятие по производству лифтов, но оно еще не вышло на полную мощность, в Гиссаре выпускают белорусские тракторы и комбайны.
Парк имени кыргызстанского писателя Чингиза Айтматова открылся в Анкаре. Там установлен бюст с цитатой автора: «Самое трудное для человека – каждый день быть человеком», сообщает «Вечерний Бишкек». Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что открытие парка в столице Турции в честь Айтматова «является показателем глубокого уважения к писателю». Глава муниципалитета Чанкая Алпер Ташделен, который присутствовал на торжественной церемонии открытия, указал на важность личности Айтматова «для целого поколения граждан Турции, выросших на его произведениях».
Безработные граждане Казахстана начнут получать информацию о вакансиях через электронные уведомления. Данный вопрос обсуждался на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает «Казахстанская правда». В последние годы на рынке труда страны наблюдается приток рабочей силы. В текущем году в рамках национальных проектов планируют создать более 269 тысяч рабочих мест. Премьер-министр призвал в вопросе увеличения постоянных рабочих мест опираться на цифровые технологии.