О чем пишут мировые СМИ: Япония открыла границы, в Калифорнии увидели «Лодку-призрак»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Япония полностью открыла границы после более чем двухлетней изоляции. Страна 11 октября восстановила безвизовый режим с десятками стран, сообщает Reuters . Также туристам отменили требование путешествовать только в составе организованных групп. Премьер-министр Фумио Кисида отметил, что туризм поможет оживить экономику. Но отрасль сталкивается с серьезными затруднениями, в частности, нехваткой персонала. Отметим, что в 2019 году Японию посетили 31,8 миллиона туристов, в 2022 году – 500 тысяч.

В обмелевшем из-за засухи озере в Калифорнии показалась «Лодка-призрак». Ржавый десантный катер типа LCVP, или лодка Хиггинса, использовался во времена Второй мировой войны, сообщает The Guardian . На таких судах военных перевозили на зарубежные позиции, но исследователи не понимают, как лодка могла оказаться в крупнейшем водохранилище штата. Номера на судне позволили установить, что оно было приписано к ударному транспорту USS Monrovia, которое служило штабом генерала Джорджа Паттона во время военной операции на Сицилии в 1943 году. Лодку подняли со дна и направили в музей для реставрации.

Беларусь и Таджикистан создают новые предприятия. Страны начнут совместно производить молочную продукцию и ковры, сообщает БелТА . Так, совместное предприятие с Минским молочным заводом откроется в Таджикистане до конца года, а в Худжанде создаются условия для выпуска витебских ковров. Также в Худжанде работает совместное предприятие по производству лифтов, но оно еще не вышло на полную мощность, в Гиссаре выпускают белорусские тракторы и комбайны.

Парк имени кыргызстанского писателя Чингиза Айтматова открылся в Анкаре. Там установлен бюст с цитатой автора: «Самое трудное для человека – каждый день быть человеком», сообщает «Вечерний Бишкек» . Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что открытие парка в столице Турции в честь Айтматова «является показателем глубокого уважения к писателю». Глава муниципалитета Чанкая Алпер Ташделен, который присутствовал на торжественной церемонии открытия, указал на важность личности Айтматова «для целого поколения граждан Турции, выросших на его произведениях».