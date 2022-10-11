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Минздрав Беларуси будет жестко реагировать на рост цен на лекарства и медтехнику

11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси намерен жестко реагировать на рост цен на лекарства и медтехнику. Усиление контроля связано с директивой президента, согласно которой установлен мораторий на увеличение стоимости товаров.

У аптек есть четкий алгоритм формирования цен на медпрепараты. Необоснованное повышение будет считаться грубым нарушением лицензионных требований. Это может привести даже к закрытию предприятия розничной торговли. Проверять будут не только аптеки, но и производителей независимо от формы собственности: государственная либо частная.

«Сотрудники Министерства здравоохранения и заинтересованных органов начали мониторинг исполнения данной директивы и данного циркуляра. Более того, сейчас на выходе находятся два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен, как производителей лекарственных средств и медтехники, так и непосредственно тех, кто занимается розничной торговлей как лекарственных средств, так и медицинской техники. Это будет постоянно под нашим контролем», – заявил заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк.

С 6 октября по поручению президента Беларуси в стране запрещен рост цен на все товары народного потребления.



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Усиление контроля связано с директивой президента, согласно которой установлен мораторий на увеличение стоимости товаров.
 
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