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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили стратегический характер сотрудничества Беларуси и Таджикистана

12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена поставлять в Таджикистан скот и ветеринарные препараты. Также страны откроют совместное молочное предприятие. Таковы предварительные итоги официального визита Александра Лукашенко в Душанбе, где в эти дни проходит таджикско-белорусский бизнес-форум, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Изделия из металла, дерева, ткани. И все «сделаны в Беларуси». На выставке в Душанбе почти полсотни компаний. И самая востребованная отрасль – машиностроение. Надежная и мощная белорусская сельхозтехника уже много лет «трудится» в горной местности Таджикистана.

«Это продукция, которая уже собирается здесь. С определенной добавленной стоимостью. Я думаю, у нас хорошие отношения в части легкой промышленности. Именно волокно, хлопок, который сегодня произрастает в Таджикистане, поставляется к нам в Республику Беларусь», – сказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

Это сырье выигрывает по цене и качеству у других среднеазиатских партнеров. Но Минск и Душанбе решили пойти дальше. На форуме обсуждают судьбу совместного предприятия по переработке хлопка в пряжу.

«Кто имеет такие предприятия из европейских и не только производителей, переработчиков хлопка на землях стран Средней Азии, тот, конечно, в цене выигрывает, я думаю, процентов на 80 однозначно. Пока изучаем условия. Тут на каждый рынок предлагают свои условия вхождения», – отметила председатель концерна легкой промышленности Татьяна Лугина.

За два года из Беларуси в Таджикистан существенно увеличились поставки продовольствия: мяса и молока. Сегодня белорусская сторона подписала миллионные контракты на экспорт скота и ветпрепаратов. Появится и еще одно общее предприятие – молочное. Оно готово к запуску.

«Таджикской стороне было очень важно и интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь на месте выпускалась качественная молочная продукция. Но и нам интересны поставки продукции: и фрукты, и сухофрукты», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.

Сотрудничество двух стран сегодня обсуждали на высшем уровне. Во Дворец нации прибыл Александр Лукашенко. Гостя встретили торжественно.

Лукашенко и Рахмон – давние друзья. Это не раз сами подчеркивали. И президент Беларуси признался: в Душанбе приехал, как к себе домой.

«Я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи. Похожи своим трудолюбием, своим талантом», – заявил Александр Лукашенко.

А вот товарооборот между дружественными странами мог быть и лучше, заметил белорусский лидер. Александр Лукашенко видит перспективу в экспорте общей продукции другим государствам.

«Мы постоянно прирастаем в товарообороте. Прилично прирастаем. У вас есть интерес не только в Беларуси, но и дальше, у нас большой интерес в Таджикистане. Но, как мы с вами когда-то поставили задачу правительствам, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран», – отметил белорусский лидер.

«Отношения наших стран поступательно развиваются по всем направлениям. По итогам прошлого года на 60% увеличился товарооборот. Развиваются на хорошем уровне культурно-гуманитарные связи», – констатировал Эмомали Рахмон.

Сотрудничество Беларуси и Таджикистана вышло на уровень стратегического, заметил Александр Лукашенко. А итогом этого форума станут контракты на сумму больше 45 миллионов долларов, и еще на два миллиона по договоренностям в онлайн-формате.

По итогам переговоров президенты Беларуси и Таджикистана подписали дорожную карту на 2022-2026 годы и еще ряд важных документов.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь намерена поставлять в Таджикистан скот и ветеринарные препараты. Также страны откроют совместное молочное предприятие. Таковы предварительные итоги...
 
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