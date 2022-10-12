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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили стратегический характер сотрудничества Беларуси и Таджикистана
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь намерена поставлять в Таджикистан скот и ветеринарные препараты. Также страны откроют совместное молочное предприятие. Таковы предварительные итоги официального визита Александра Лукашенко в Душанбе, где в эти дни проходит таджикско-белорусский бизнес-форум, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Изделия из металла, дерева, ткани. И все «сделаны в Беларуси».
«Это продукция, которая уже собирается здесь. С определенной добавленной стоимостью. Я думаю, у нас хорошие отношения в части легкой промышленности. Именно волокно, хлопок, который сегодня произрастает в Таджикистане, поставляется к нам в Республику Беларусь», – сказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
Это сырье выигрывает по цене и качеству у других среднеазиатских партнеров. Но Минск и Душанбе решили пойти дальше. На форуме обсуждают судьбу совместного предприятия по переработке хлопка в пряжу.
«Кто имеет такие предприятия из европейских и не только производителей, переработчиков хлопка на землях стран Средней Азии, тот, конечно, в цене выигрывает, я думаю, процентов на 80 однозначно. Пока изучаем условия. Тут на каждый рынок предлагают свои условия вхождения», – отметила председатель концерна легкой промышленности Татьяна Лугина.
За два года из Беларуси в Таджикистан существенно увеличились поставки продовольствия: мяса и молока. Сегодня белорусская сторона подписала миллионные контракты на экспорт скота и ветпрепаратов. Появится и еще одно общее предприятие – молочное. Оно готово к запуску.
«Таджикской стороне было очень важно и интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь на месте выпускалась качественная молочная продукция. Но и нам интересны поставки продукции: и фрукты, и сухофрукты», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.
Сотрудничество двух стран сегодня обсуждали на высшем уровне. Во Дворец нации прибыл Александр Лукашенко. Гостя встретили торжественно.
Лукашенко и Рахмон – давние друзья. Это не раз сами подчеркивали. И президент Беларуси признался: в Душанбе приехал, как к себе домой.
«Я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи. Похожи своим трудолюбием, своим талантом», – заявил Александр Лукашенко.
А вот товарооборот между дружественными странами мог быть и лучше, заметил белорусский лидер. Александр Лукашенко видит перспективу в экспорте общей продукции другим государствам.
«Мы постоянно прирастаем в товарообороте. Прилично прирастаем. У вас есть интерес не только в Беларуси, но и дальше, у нас большой интерес в Таджикистане. Но, как мы с вами когда-то поставили задачу правительствам, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран», – отметил белорусский лидер.
«Отношения наших стран поступательно развиваются по всем направлениям. По итогам прошлого года на 60% увеличился товарооборот. Развиваются на хорошем уровне культурно-гуманитарные связи», – констатировал Эмомали Рахмон.
Сотрудничество Беларуси и Таджикистана вышло на уровень стратегического, заметил Александр Лукашенко. А итогом этого форума станут контракты на сумму больше 45 миллионов долларов, и еще на два миллиона по договоренностям в онлайн-формате.
По итогам переговоров президенты Беларуси и Таджикистана подписали дорожную карту на 2022-2026 годы и еще ряд важных документов.
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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили стратегический характер сотрудничества Беларуси и Таджикистана
Беларусь намерена поставлять в Таджикистан скот и ветеринарные препараты. Также страны откроют совместное молочное предприятие. Таковы предварительные итоги...
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