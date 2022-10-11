Energy Expo 2022 в Беларуси: от энергосберегающих технологий до импортозамещения в сфере энергетики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал форум Energy Expo 2022. В центре внимания энергосберегающие технологии, передовые способы добычи электроэнергии и импортозамещение в сфере энергетики . Свои достижения и разработки представили более 200 компаний Беларуси. Увидела новинки и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В кабине этой электрофуры руль посередине. Удобно управлять машиной и в странах с правосторонним и с левосторонним движением. На белорусских электробусах на работу ездят жители многих стран. А вот электромашина для перевозки грузов – новинка.

Эта техника сразу вызывает интерес у участников форума. В будущем ее планируют экспортировать. Пользоваться машиной легко и выгодно. Полная зарядка за полтора часа. А аккумулятора хватает на 200 километров.

«Вопрос экологии актуален во всех сферах, не только в пассажирском транспорте. Надо идти дальше в вопросах защиты окружающей среди, грузоперевозки постепенно должны тоже становиться более экологичными», – сказала заместитель генерального директора завода по производству наземного транспорта Светлана Русак.

Импортозамещение коснулось всей энергетической отрасли Беларуси. Так, в стране начали производить комплектующие для электростанций. С каждым годом потребление электроэнергии растет. Потребности частично обеспечивает первый блок Белорусской АЭС.

«С момента включения первого энергоблока в сеть объединенной энергосистемы выработано 9,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это позволило расчетно заместить 2,4 миллиарда кубических метров природного газа, а также удовлетворить возрастающую потребность в электрической энергии», – заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Объемы закупки газа сократятся еще больше с запуском второго энергоблока атомной электростанции. Он уже готов на 97%. Сейчас проходит технические проверки. На АЭС активно работают российские специалисты.

Беларусь и Россия уже подготовили Союзную программу по созданию единого рынка электроэнергии. Она заработает с 1 января 2024 года. В электроэнергетической отрасли акцент делают на ее экологичность. Электротранспорт и ядерная энергетика позволяют значительно сократить выбросы в атмосферу.