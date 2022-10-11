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Energy Expo 2022 в Беларуси: от энергосберегающих технологий до импортозамещения в сфере энергетики
11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал форум Energy Expo 2022. В центре внимания энергосберегающие технологии, передовые способы добычи электроэнергии и
В кабине этой электрофуры руль посередине. Удобно управлять машиной и в странах с правосторонним и с левосторонним движением. На белорусских электробусах на работу ездят жители многих стран. А вот электромашина для перевозки грузов – новинка.
Эта техника сразу вызывает интерес у участников форума. В будущем ее планируют экспортировать. Пользоваться машиной легко и выгодно. Полная зарядка за полтора часа. А аккумулятора хватает на 200 километров.
Импортозамещение коснулось всей энергетической отрасли Беларуси. Так, в стране начали производить комплектующие для электростанций. С каждым годом потребление электроэнергии растет. Потребности частично обеспечивает первый блок Белорусской АЭС.
Объемы закупки газа сократятся еще больше с запуском второго энергоблока атомной электростанции. Он уже готов на 97%. Сейчас проходит технические проверки. На АЭС активно работают российские специалисты.
Беларусь и Россия уже подготовили Союзную программу по созданию единого рынка электроэнергии. Она заработает с 1 января 2024 года. В электроэнергетической отрасли акцент делают на ее экологичность. Электротранспорт и ядерная энергетика позволяют значительно сократить выбросы в атмосферу.
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Свои достижения и разработки на форуме представили более 200 компаний Беларуси.
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