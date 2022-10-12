Погода в СНГ: цвет Каспия напугал жителей Казахстана, горячие источники Иссык-Куля популярны у туристов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые заморозки ударили ночью в Москве, а днем – солнечно и +11. В каких еще странах Содружества холод расширяет владения, а где еще продолжается бархатный сезон, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Большая часть Казахстана оказалась под защитой антициклона. В южных районах бархатные +25 и сухо. И только на западе страны осень в печальном варианте. Там свои правила диктует пасмурный циклон. На Каспии , где закончился купальный сезон, вода у берега изменила цвет. Стала красной. Позже на место для проверки выехали экологи. Выяснилось, что предприятие сбросило грязную воду в море.

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В Бишкеке солнце не уступает место дождям. Днем в столице Кыргызстана до +22. А ближе к ночи погода напомнит жителям о том, что скоро зима. Столбики термометров опустятся до +4. Расстается с теплом и курортный Иссык-Куль . Днем там не выше +15. Пляжи практически пустые. Туристам, которые хотят продлить бархатный сезон, предлагают искупаться в горячих минеральных источниках. Их много на побережье. Температура воды выше 40 градусов.

Беларусь

Жителям Минска придется одеться потеплее. В столице +10 и ветрено. А на юге республики осеннее солнце еще греет. Столбики термометров поднимутся до +15. В стране начался сезон облова в рыбоводческих хозяйствах. Успевших нагулять «жирок» карпов и толстолобиков отправят на продажу, а более мелкую рыбу «переселят» в зимние пруды. В летних искусственных водоемах воду спустят, чтобы земля промерзла и очистилась.