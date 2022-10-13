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«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

13.10.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Бизнес сегодня оказался в состоянии неопределенности. И это лучшее время, чтобы заняться самоанализом, найти слабые места в процессах и позиционировании. Неправильно выстроенный бренд может сильно усложнить работу в кризис. Соучредитель AIDA Pioneer Branding & Creative Дмитрий Аполенис рассказал на конференции «Бери и делай!», как даже небольшим компаниям повысить сейчас выручку и «выстрелить» только за счет бренда.

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Конференция «БЕРИ И ДЕЛАЙ!» TOP POWER 2022 в Минске собрала 11 спикеров из Беларуси, России и Латвии, а также 500+ участников. Это крупнейшее бизнес-событие 2022 года в Беларуси. Проект существует уже 5 лет.

«Маркетинг изменился: бюджеты урезали, а результатов хочется тех же»

— Реальность сейчас такова: маркетинг изменился. Поменялись инструменты, подходы, способ потребления информации, урезаны маркетинговые бюджеты… А результатов хочется добиваться все тех же — больших, классных, замечательных.

Но это еще полбеды. Нужны люди. Хедхантинг — это какой-то новый челлендж нашего времени. Мы все боремся за сотрудников, пытаемся найти лучших, пытаемся их достать непонятно откуда. И это становится все сложнее и сложнее сделать.

Что делать в этой ситуации? Есть те, которые считает, что сегодня не время фантазировать, не время изобретать, не время начинать новые бизнесы. Возможно, они правы. Но я считаю, нужно выжимать абсолютный максимум из того, что есть у вас сегодня. Нужно сделать все, чтобы активы стали зарабатывать больше. И один из таких активов — бренд.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

«Бренд — это предчувствие желания потребителей»

Сразу хочу предупредить о некоторых ошибках, которые бизнес часто допускает. Брендинг — это не шаманство. Наша компания не скачет в танцах с бубнами, чтобы придумать какую-нибудь гениальную идею, которая позволит взлететь нашим клиентам.

Но брендинг — это и не точная наука. Это не физика, не математика, не химия, не биология, где можно на спрогнозировать результат, имея четкие понятные цифры. Хотелось бы, но так не бывает.

Бренд — это всегда про предчувствие желания потребителей. Предчувствие — это значит четко понимать, где вы находитесь. Вы пытаетесь анализировать ту информацию, которая у вас есть, добавляете немножко магии для того, чтобы получилось какое-то творческое, уникальное решение. Но для изменения вашего бизнеса нужно кое-что еще. Я сам пришел к этому недавно: бренд должен вписываться в вашу статегию и менять ее.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Раньше была просто бизнес-стратегия. Маркетинг, в частности брендинг, помогал ее реализовывать. Все логично. Все просто. Так вот мне кажется, что сегодня все не так. Сегодня грань между бизнес-стратегией и бренд-стратегией стирается. Бренды влияют на бизнес и корректируют бизнес-стратегии. Большие идеи способны развернуть бизнес, поменять бизнес-модель. Поэтому, если вы занимаетесь стратегией, начинайте думать о бренде сразу.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

И еще ожин интересный момент: есть стратегия цены, и есть стратегия ценности. И, конечно же, никому из нас не хочется работать на территории цены, потому что за цену нас с вами всегда используют, а за ценность нас с вами любят. Брендинг — это про ценностиТак что стратегия — это то, что вы сделаете, такого, что не делают другие.Это единственная верная стратегия, на мой взгляд, которая перспективная, которая позволяет компании быть более эффективной.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Однако помните, что брендинг невозможен без стабильного продукта. Если вы производите шоколадку, она на протяжении долгого периода времени — год, два, три, десять, пятнадцать — должна получаться абсолютно одинаковая. Покупая эту шоколадку, потребитель четко знает, что он покупает именно эту, а не какую-то другую. Нужна четкая идентичность. Бренд должен быть ни на кого не похож. Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда, полувдоха.Бренды значительно легче переживают кризисы. Наличие бренда позволяет продавать стабильно больше и дороже.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Стереотипы и ошибки брендинга

Существует предубеждение что бренд — только для больших, жирных, иностранных, международных и так далее компаний, у которых в штате огромное количество умных маркетологов и есть деньги на работу с международными крупными консультантами. Но это не так. Убежден, что бренд, в первую очередь, для умных и эффективных. И чем меньше бизнес, тем важнее для него бренд. Ведь это возможность прыгнуть выше головы, выше того, что есть у вас сегодня. Не за счет дополнительных инвестиций, а только благодаря правильно выверенного стержня, который заложили в основу вашего бренда.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Поэтому брендом нужно заниматься сразу. Есть заблуждение: ну вот мы сейчас разберемся, денег заработаем, а потом как-нибудь руки дойдут и мы начнем думать о бренде. Так это не работает. Когда вы строите бизнес-стратегию, как минимум, начинайте думать о бренде. Начинайте его строить. Начинайте фантазировать, рисовать графики, четко понимать свою аудиторию. Занимайтесь этим с самого начала, потому что это доминанта, которая, как я убежден, позволит вам управлять процессом значительно проще и быть более эффективным, если вы все сделаете правильно.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Если сегодня у вас уже есть бренд или вы думаете, что он у вас есть, — проведите аудит. Посмотрите, что у вас хорошо, а что плохо. Наверняка придется многое менять, но будьте осторожны: ломать — не строить. То, что работает, не нужно переделывать.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

А еще не забывайте: если вы собственник, то именно вы должны быть главным в построении бренда. Невозможно просто делегировать команде маркетинга задачу построить бренд. Обычно такие схемы не работают. И тем более невозможно делегировать это какому-то консультанту, чтобы он «прилетел на голубом вертолете», спустился в ваш офис, пообщался с вами два раза, а потом сказал: все будет так.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Для чего нужна бренд-стратегия

У любой компании есть два пути к успеху: когда бренд формируется случайно и когда все происходит по плану, согласно бренд-стратегии. Это хорошо, если вам повезло: продукт классный получился или в аудиторию попали — есть много успешных кейсов, как это происходит. Но я верю, что лучше, чтобы все шло по плану:

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Есть пять ключевых блоков, которые которые входят в хорошую бренд-стратегию. Это то, о чем стоит подумать, на что стоит обратить внимание, куда вы должны направить свои ресурсы, чтобы изучить, понять, сделать выводы:

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Вам может показаться, что все это необязательно или что многое вы и так знаете и не нужно никаких дополнительных исследований. Например, порой нам кажется, что мы хорошо знаем свой продукт и рынок, знаем своего клиента. Но, поверьте мне, можно лучше узнать. Если вы почувствуете своего клиента, то половину всей работы вы уже сделали.

А чтобы почувствовать клиента, стоит оперировать не усредненными данными типа возраста, уровня дохода и пола. Нужно сегментировать аудиторию, найти одного конкретного человека и на нем фокусироваться. Иначе вы будете делать бренд «для всех», а такого не бывает.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

Как определить, нужна ли вам новая бренд-стратегия

Если вы сейчас живете в состоянии неопределенности и вам кажется, что у вас все здорово и замечательно, проведите оценку пригодности и боеготовности бренда (как бы это странно не звучало в современном контексте). Вот небольшой чек-лист для этого:

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

И еще один совет: будьте готовы сегодня. Негативный сценарий, который вы для себя нарисовали, наверное, не самый хучший из тех, что может быть. Жизнь за последние пару лет научила этому брендинг и маркетинг. Поэтому будьте готовы ко всему. И не ставьте слишком грандиозные, недостижимые цели — они демитивируют команду.

Кроме того, сегодня важна гибкость: нужно быстро реагировать, делать работу над ошибками, оценивать результаты. Даже если у вас есть отличный план, не бойтесь его переделать, если увидите, что в чем-то вы просчитались.

«Вас должны узнавать с полуслова, полувзгляда». Как бизнесу с помощью бренда выжать максимум в кризис

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Теги: Минск
 
 
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Бизнес сегодня оказался в состоянии неопределенности. И это лучшее время, чтобы заняться самоанализом, найти слабые места в процессах и позиционировании....
 
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