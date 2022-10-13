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Погода в СНГ: в четырех областях Казахстана дождь и ветер, жителей Беларуси приглашают на субботники

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Холодное утро в Москве. Всего плюс девять градусов. Тучи скрыли солнце. А предстоящей ночью – вновь заморозки. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане циклон зарядил атмосферу на штормовую погоду. В четырех областях – дождь и ветер порывами до 20 метров в секунду. А в Алматы наперекор календарю тепло и сухо. Днем комфортные плюс 22. В садах поспел поздний сорт яблок Райка. Его называют декоративным. Крупными ярко-красными плодами украшают улицы города. А косточки от яблок используют для зимней подкормки птиц.

Беларусь

Октябрь балует белорусов солнцем и теплом. На юге до плюс 16. В Минске на несколько градусов прохладнее. Но вполне комфортно для прогулок или работы на свежем воздухе. Коммунальные службы приглашают жителей принять участие в благоустройстве и озеленении столицы. Чтобы наводить порядок во дворах было веселее, организуют развлекательные программы, конкурсы и угощения.



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Теги: Минск
 
 
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