|
Погода в СНГ: в четырех областях Казахстана дождь и ветер, жителей Беларуси приглашают на субботники
13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Холодное утро в Москве. Всего плюс девять градусов. Тучи скрыли солнце. А предстоящей ночью – вновь заморозки. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане циклон зарядил атмосферу на штормовую погоду. В четырех областях – дождь и ветер порывами до 20 метров в секунду. А в Алматы наперекор календарю тепло и сухо. Днем комфортные плюс 22. В садах поспел поздний сорт яблок Райка. Его называют декоративным. Крупными ярко-красными плодами украшают улицы города. А косточки от яблок используют для зимней подкормки птиц.
Беларусь
Октябрь балует белорусов солнцем и теплом. На юге до плюс 16. В Минске на несколько градусов прохладнее. Но вполне комфортно для прогулок или работы на свежем воздухе. Коммунальные службы приглашают жителей принять участие в благоустройстве и озеленении столицы. Чтобы наводить порядок во дворах было веселее, организуют развлекательные программы, конкурсы и угощения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода в СНГ: в четырех областях Казахстана дождь и ветер, жителей Беларуси приглашают на субботники
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)