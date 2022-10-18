Выставку работ белорусской вышивальщицы показали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском торговом центре обновили экспозицию выставки «Ее рук дело» Белорусского союза женщин . Это работы мастериц со всей страны. Искусство для них уже больше чем хобби, отмечает «МИР 24».

Сегодня жителям столицы представили новую серию произведений – картины, вышитые нитками. Когда Валентина Заяц вышла на пенсию, времени на творчество стало больше. Появились единомышленницы и кружок вышивальщиц. После и коллекция картин – реалистичные портреты, натюрморты, пейзажи. Каждое полотно – шедевр ручной работы. Женщина часами трудится над вышивкой. Любимая техника – гобеленовый стежок.

«В один квадратный сантиметр укладывается сто стежков. Если, допустим, семь-девять оттенков, работа идет быстрее. А если 129 и из них 89 блендов (это когда нитки двух цветов соединяются вместе), делаешь по одному стежку. Сделал стежок и оторвал ниточку. Вышивать – это у меня уже потребность. Если я день по каким-то причинам не вышивала, я считаю, что это потерянный день в моей жизни», – говорит вышивальщица Валентина Заяц.

Выставка будет собирать произведения талантливых белорусских женщин до следующей осени. 20 героинь покажут свои работы в торговом центре столицы. По одной работе с каждой экспозиции уйдет на аукцион. В конце акции они будут проданы, а деньги пойдут на благотворительность.