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Выставку работ белорусской вышивальщицы показали в Минске
18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В минском торговом центре обновили экспозицию выставки «Ее рук дело»
Сегодня жителям столицы представили новую серию произведений – картины, вышитые нитками. Когда Валентина Заяц вышла на пенсию, времени на творчество стало больше. Появились единомышленницы и кружок вышивальщиц. После и коллекция картин – реалистичные портреты, натюрморты, пейзажи. Каждое полотно – шедевр ручной работы. Женщина часами трудится над вышивкой. Любимая техника – гобеленовый стежок.
«В один квадратный сантиметр укладывается сто стежков. Если, допустим, семь-девять оттенков, работа идет быстрее. А если 129 и из них 89 блендов (это когда нитки двух цветов соединяются вместе), делаешь по одному стежку. Сделал стежок и оторвал ниточку. Вышивать – это у меня уже потребность. Если я день по каким-то причинам не вышивала, я считаю, что это потерянный день в моей жизни», – говорит вышивальщица Валентина Заяц.
Выставка будет собирать произведения талантливых белорусских женщин до следующей осени. 20 героинь покажут свои работы в торговом центре столицы. По одной работе с каждой экспозиции уйдет на аукцион. В конце акции они будут проданы, а деньги пойдут на благотворительность.
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Валентина Заяц вышивает портреты, натюрморты, пейзажи. Любимая техника – гобеленовый стежок.
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