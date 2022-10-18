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Выставку работ белорусской вышивальщицы показали в Минске

18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском торговом центре обновили экспозицию выставки «Ее рук дело» Белорусского союза женщин. Это работы мастериц со всей страны. Искусство для них уже больше чем хобби, отмечает «МИР 24».

Сегодня жителям столицы представили новую серию произведений – картины, вышитые нитками. Когда Валентина Заяц вышла на пенсию, времени на творчество стало больше. Появились единомышленницы и кружок вышивальщиц. После и коллекция картин – реалистичные портреты, натюрморты, пейзажи. Каждое полотно – шедевр ручной работы. Женщина часами трудится над вышивкой. Любимая техника – гобеленовый стежок.

«В один квадратный сантиметр укладывается сто стежков. Если, допустим, семь-девять оттенков, работа идет быстрее. А если 129 и из них 89 блендов (это когда нитки двух цветов соединяются вместе), делаешь по одному стежку. Сделал стежок и оторвал ниточку. Вышивать – это у меня уже потребность. Если я день по каким-то причинам не вышивала, я считаю, что это потерянный день в моей жизни», – говорит вышивальщица Валентина Заяц.

Выставка будет собирать произведения талантливых белорусских женщин до следующей осени. 20 героинь покажут свои работы в торговом центре столицы. По одной работе с каждой экспозиции уйдет на аукцион. В конце акции они будут проданы, а деньги пойдут на благотворительность.



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Валентина Заяц вышивает портреты, натюрморты, пейзажи. Любимая техника – гобеленовый стежок.
 
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