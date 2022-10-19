На что мы способны: в Беларуси вырос спрос на курсы по выживанию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трюки, которые могут стоить жизни. Пройти через воду, высоту и огонь. Такие приключения сегодня в топе туристических маршрутов. Отдыхать и отрабатывать навыки, которые пригодятся в экстремальных ситуациях, предлагают на курсах по выживанию.

«В детстве я читал книги Рэй Мирс. Наверное, именно они заставили задуматься о необходимости навыков выживания. Были туристические походы в лес», – вспоминает инструктор по выживанию Сергей Гращенко.





Он разработал собственную программу курсов. Детей обучает в формате лагеря – 12 дней. Для взрослых подготовил экспресс-тур на выходные. Это проверка своих сил в походных условиях. Это выход из привычной зоны комфорта.

«Это добыча еды, воды, огня, строительство укрытия и ориентирование. И вокруг пяти основных приоритетов выживания и построена программа. Если вы научитесь разводить огонь без помощи спичек, то вы сможете развести огонь, как в белорусском лесу, так и в пустыне или арктической местности. Помимо всего прочего, мы проходим медицинскую подготовку», – рассказывает инструктор.

Темнота, высота, вода, огонь, боязнь собак… Избавиться от паники и научиться контролировать фобии – эти навыки сегодня отрабатывают в походных условиях. Их психологическое преодоление поможет справиться с внутренним страхом в обычной жизни. Спрос на курсы растет с геометрической прогрессией.





«В последние годы увеличился спрос на курсы выживания. Если брать в процентном соотношении, то где-то на 60-70%. В основном это связано, наверное, с тем, что некоторые направления для туризма закрыты. Если в предыдущие годы были вопросы с набором людей, то в этом году были такие, которые просили: если кто-то откажется, запишите нашего ребенка в лист ожидания», – делится Сергей Гращенко.

Пройти экологический квест приезжает много иностранцев. Например, гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Риги, Шарм-эш-Шейха. И, конечно, такой формат отдыха полюбили и сами белорусы. Дарья ехала в обычный детский лагерь, а попала на своеобразный марафон. Необычный подарок – от родителей.

«Наш марш-бросок был 42 километра. Всю дорогу меня не покидали чувства: «Зачем я это делаю, лучше бы я сейчас бы на шезлонге лежала на озере». Но когда ты доходишь до дома, это просто неимоверное чувство преодоления себя. До этого лагеря я одна ночью не могла остаться в комнате без света и ночника. А после лагеря я спокойно сплю одна, хожу на улицу ночью, перестала бояться высоты», – рассказывает она.

Такая тренировка особенно актуальна в сезон ягод и грибов. В лесах Беларуси теряются сотни людей. Здесь же ориентироваться учат без гаджетов. Вместо мха и муравейника – солнце, звезды, обычные наручные часы или принцип прямого угла.





«В Беларуси вообще можно не бояться леса. За сутки точно выйдем из пущи. Средняя скорость движения человека 3 км/ч. Любой лес в поперечнике у нас не более 10 километров. И каждый лес имеет просеки, тропинки, дороги», – подсказывает инструктор по выживанию.

Ночевка в лесу – дело небезопасное. Это если ты к этому не готов. Главное, построить правильное укрытие из веток, бревен и мха. Оно хоть и выглядит непрезентабельно, архитектура просчитана до мелочей. С таким подходом ни от ветра, ни от снега крыша не провалится.

«Палатка для медведя как одежда, упаковка. Пришел, палатку разорвал – завтрак забрал. Дневка – более надежное укрытие. Для него это не какое-то искусственно построенное укрытие, а обычный бугор. У нас защита на 360 градусов. Мы сидим внутри: скат защищает нашу спину, дерево справа и слева защищает по бокам, а впереди горит костер. Его на генетическом уровне боится любое дикое животное. Оно к нам не подойдет», – рассказывает тонкости выживания Сергей Гращенко.

Костер – лучшая защита от диких зверей. И такого оберега должно хватить на всю ночь, если дрова выбирать по правилам. Но главный принцип в лесу – собирать все, что видишь. С помощью камня, металла и гриба чага можно разжечь костер, а из стеклянной бутылки и тканевого шнурка сделать целый столовый набор. Достаточно силы и трения.





«Чтобы сделать фильтр, мы должны ножом или острым предметом проделать несколько дырочек, заполнить сантиметр углем из костра. Еще сантиметр-полтора наполняем речной белый песок. И следующий слой – берем чистый мох без корней. Дальше берем болотную воду, проливаем через мох. Мох улавливает крупные частички грязи, песок отсеивает маленькие частички. А сам уголь – он уже фильтрует воду. У нас на выходе получается чистая питьевая вода», – рассказывает Сергей Гращенко.

Активный туризм в Беларуси набирает обороты. И это не только курсы по выживанию. Сплавы на байдарках, троллейные трассы, лыжи и ролики зимой и летом. Рельеф и погода помогает испытывать себя на прочность круглый год.



