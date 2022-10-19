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Представители дипмиссий 26 стран оценили белорусские продукты
19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Натуральные, вкусные и качественные. Так оценили белорусские продукты представители дипмиссий 26 стран мира. Для них провели дегустацию местные производители, передает «МИР 24».
Так товары продвигают на международные рынки. На столах – конфеты, зефир, печенье, вафли. Предприятия представили и новые разработки. Для Объединенных Арабских Эмиратов они производят чипсы со вкусом лайма, а для китайских покупателей – низкокалорийные сладости. Заводы готовы подстраиваться под вкусовые предпочтения разных стран.
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Беларусь экспортирует продукты питания почти в 60 стран мира и практически каждый месяц участвует в международных продовольственных выставках.
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