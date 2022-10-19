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Представители дипмиссий 26 стран оценили белорусские продукты

19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Натуральные, вкусные и качественные. Так оценили белорусские продукты представители дипмиссий 26 стран мира. Для них провели дегустацию местные производители, передает «МИР 24».

Так товары продвигают на международные рынки. На столах – конфеты, зефир, печенье, вафли. Предприятия представили и новые разработки. Для Объединенных Арабских Эмиратов они производят чипсы со вкусом лайма, а для китайских покупателей – низкокалорийные сладости. Заводы готовы подстраиваться под вкусовые предпочтения разных стран.

«90% традиционного ассортимента реализуется на рынки этих стран. Что-то такое специальное производим, если только это маркетинговых ход, или для того, чтобы как-то выделиться среди остальных производителей. Наши традиционные продукты, наши традиционные напитки, которые мы делаем, они воспринимаются достаточно активно, живо на рынках экзотических стран», – отметил председатель белорусского государственного концерна пищевой промышленности Олег Жидков.

Беларусь экспортирует продукты питания почти в 60 стран мира и практически каждый месяц участвует в международных продовольственных выставках.



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Беларусь экспортирует продукты питания почти в 60 стран мира и практически каждый месяц участвует в международных продовольственных выставках.
 
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