Погода в СНГ: осенняя метель в Кыргызстане, порывистый ветер в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплая осень покидает Москву и область. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». С пятницы по ночам ожидаются отрицательные температуры . О погоде в среду в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке 13 градусов тепла. Синоптики обещают кратковременные дожди. В горных и предгорных районах республики лежит снег. На перевалах ввели ограничения. На трассе Бишкек – Нарын – Торугарт временно перекрыт проезд. Организован объездной маршрут через Иссык-Кульскую область.

В курортном регионе с утра обильный снегопад и 4 градуса тепла. Но жители рады такой погоде. Они снимают на телефоны осеннюю метель. Осадки не успевают таять. Хватит даже на небольшого снеговика.

Казахстан



В Казахстане дождливо и пасмурно, в некоторых районах ожидаются снег, туман и сильный ветер. Температура воздуха не свыше 15 градусов.

Похожая погода и на юге республики. В Алматы снова расцвела сирень. Причем распустились цветы диких, несортовых видов. Причиной специалисты считают «бабье лето»: теплая погода в октябре обманула растения и сбила их биологические часы. Жители при виде сирени среди желтой листвы загадывают желание и делают необычные фотографии.

Беларусь

«Желтый» уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра. Порывы достигают 18 метров в секунду. Во многих областях пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров в Минске поднимутся только до плюс 11.

До похолодания аграрии успели убрать с полей лен. Заканчивает работу только Витебская область. Урожай в этом году хороший: заготовлено 145 тысяч тонн высококачественной льнотресты. Из льна в Беларуси делают не только ткани, но и паклю, которую используют в строительстве.