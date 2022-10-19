Источник материала: Mir24.TV Belarus

От повседневных проблем ЖКХ до стратегических социальных проектов. Правительство Беларуси отчиталось перед парламентом о проделанной работе. На общем заседании собрались депутаты и сенаторы, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Строительство, дороги, жилищно-коммунальная сфера – эти вопросы сегодня в центре внимания. В овальном зале депутаты, сенаторы и министры встречаются раз в месяц. Это форма парламентского контроля за работой правительства.

То, что не удалось решить на местном уровне, выносят на государственный. Иногда вопросы простые и житейские: например, обеспечение коммунальной техникой или качественной питьевой водой, но от этого не менее важные.

«Не всегда есть остановки в тех местах, которые людям удобны. Значит, это будет интересовать не только людей конкретного населенного пункта. Значит, эта проблема может существовать и в других областях, в целом по республике. Второстепенных вопросов просто не бывает», – отметила член Совета Республики Национального собрания Беларуси Екатерина Серафимович.

«Меня волнует, насколько мы приняли все меры по сдерживанию роста цен в строительной отрасли как на материалы непосредственно, так и их составляющие. Чтобы снизить количество убыточных строительных организаций», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Хлобукин.

Обращения граждан по вопросам строительства – в топе у депутатов и сенаторов. Особенно по социальному жилью. В следующем году в стране построят больше четырех миллионов квадратных метров. Из них один миллион 300 тысяч – с господдержкой. Деньги на это продолжат выделять, несмотря на санкции.

«Мы будем продолжать наращивать жилищное строительство. Дополнительно правительство решило вопрос по выделению дополнительных средств – по 13-му указу порядка 300 миллионов. Дополнительные деньги выделялись на строительство арендного жилья», – сказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.



Не свернут в стране и работы по улучшению дорожной инфраструктуры. А задача номер один для профильного министерства – переориентация транспортных потоков. Пассажирские перевозки восстановлены после прошлогоднего падения, рассказали в правительстве. Очередь – за транзитом грузов. Перевалка через российские порты увеличена в два раза . Выходит дороже, но гораздо надежнее.

«Расстояния перевозки меняются. Понятно, что они увеличиваются. И стоимость в этом плане возрастает. Но главное, что мы подписали межправсоглашение с Российской Федерацией. Нам обеспечен гарантированный доступ к инфраструктуре и портам Российской Федерации», – отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

Как правило, острые вопросы министры лично берут на контроль. А часть тем отражается потом в законопроектах. В следующий раз такое заседание планируют провести в ноябре. Обсудят социальную сферу.



В заседании также участвовали члены молодежного парламента и студенты юридического факультета.