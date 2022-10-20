«За последние 2 года спрос на отдых упал на треть»: как себя чувствует белорусский турбизнес

Источник материала: ProBusiness



Фото: pexels.com

«В конце 90-х — начале 2000-х годов продавались в основном самые дешевые отели по самым низким ценам. 3 звезды без кондиционера никого не смущали, люди летели и были довольны. Сегодня клиент кардинально другой: ищет отель 4−5 звезд, желательно на берегу моря, первая линия с all inclusive». «Пробизнес» обсудил с замдиректора одной из старейших в белорусском турбизнесе компаний «АэроБелСервис» Александром Бурдейко, как сфера туризма сегодня справляется со сложностями, почему в ней нет конкуренции, и что поменялось в поведении клиентов за последние несколько десятилетий.

— Мы работаем уже 28 лет, из них 25 в том числе как туроператор. Основная наша специализация — организация чартерных рейсов и продажа туров как физлицам, так и агентствам. Турагентская деятельность у нас тоже есть — активно работаем с крупными фирмами и реализуем их туры.

Сложности турбизнеса

— Последние 2,5 года в турбизнесе — сплошная сложность. В пандемию пришлось вернуть очень много денег агентам и клиентам, при этом все уже было оплачено и забронировано. Мы не только остановили все рейсы, но еще и были вынуждены вывезти всех наших туристов за свой счет и счет партнеров.

Условно, один рейс в Египет на тот момент стоил порядка $ 60 000, а мы организовали для вывоза 7−8 таких рейсов. Были и убытки, которые мы понесли на других направлениях — все остановилось, не только наши рейсы, было достаточно тяжело. Хорошо, что удалось договориться с партнерами о том, что нам не будут выставлять штрафы и потерпят с выплатами.

Сотрудников во время простоя не сокращали и не увольняли. Понятно, что работы и клиентов практически не было. Готовили какие-то программы, рассчитывали будущие туры. Кто-то изъявил желание уйти за свой счет, чтобы не сидеть в офисе, кто-то уволился сам.



Александр Бурдейко, «АэроБелСервис»

В последние полгода снова есть работа, но появились и новые сложности. Территории некоторых стран закрыты для пролетов, но авиакомпания нашла другие пути: начали летать по более длинным маршрутам.

Поднялись цены — и непросто было объяснить людям, почему за тур, полностью оплаченный в январе, надо снова доплачивать в июне.

Есть сложности расчета с партнерами: не каждый банк может своевременно перечислить деньги. Бывает, мы проводим оплату, а она долгое время не поступает на счет партнера. Партнер начинает нервничать. Люди приезжают, а их деньги так и не дошли. Хорошо, что у нас длительные и надежные отношения с партнерами: они знают, что мы рассчитаемся — не сегодня, так завтра. Поэтому клиентов в любом случае заселяют, все понимают, что вот такая ситуация — санкции и сложности с банками.

Думаю, по сравнению с 2019 годом туристический поток так и не восстановился, спад составил примерно 30%.

Удлинились маршруты, выросли цены

Для тех, кто покупал тур заранее, допустим, оплачивал в январе летний отдых в Турции, стоимость повысилась на € 120−150 на человека — из-за удлинения маршрутов перелетов. Начали летать через Ростовскую область, через Казахстан, Каспийское море. Стоимость основного пакета не повысилась.

Для тех, кто покупал летний отдых в последний момент, цена поднялась больше — и на отели, и на перелет. Активно поехали после локдаунов на отдых европейцы, все отели стали быстро заполняться — соответственно, продаваться дороже.

Поменялась «емкость перевозки» — стало значительно меньше рейсов.

Были большие сомнения, полетят ли люди таким длинным маршрутом. Если дорога в Египет раньше занимала 4−4,5 часа, сейчас она растянулась на 8−8,5 часов. Плюс по требованиям авиабезопасности стали летать с посадкой в Анталии для дозаправки.

Полет в Турцию сейчас длится 5,5−6 часов.



Фото: Pixabay

Белавиа проработала новый маршрут — пока в тестовом режиме. С начала октября мы перешли на полеты в Египет напрямую, без посадки. Но есть нюанс: без промежуточной посадки не получится загрузить полностью самолет, из 189 кресел можем занять максимум 175. Сокращение загрузки на 15−20 кресел — это приличное удорожание стоимости авиабилета.

Летом выше всего был спрос на Турцию — в день туда улетало по 3−4 рейса. На втором месте Египет. Хорошо загружены и регулярные рейсы Белавиа по туристическим направлениям — ОАЭ, Грузия.

С октября спрос смещается в сторону Египта.

Конкуренция на рынке

Считаю, в Беларуси нет конкурентов: вся туротрасль — партнеры. Либо мы продаем чьи-то туры, либо турфирмы продают наши, либо мы совместно загружаем самолеты.

Если у кого-то не загружается самолет, компания вынуждена спасать ситуацию, снижать цену. Это сразу отражается на всех остальных игроках — клиенты сразу идут к тому. у кого дешевле. Так что выравнивать ситуацию приходится сообща.

Всего у нас подписано больше 1000 контрактов с турагентами. Как правило, все белорусские турагенты работают со всеми туроператорами — их на рынке 15−20, из них 10−15 белорусских.

«Людям хочется говорить с людьми»

В компании сейчас около 45 сотрудников. Да, многие процессы автоматизируются и каждый может забронировать себе отель и авиабилет, не прибегая к услугам туристического агентства. Но в Беларуси достаточно большой процент населения, который любит, чтобы ему все разъяснили, рассказали, за руку провели. Этим и занимаются сотрудники нашего отдела продаж и агенты.



Из архива компании «АэроБелСервис»

Другие сотрудники занимаются туроператорской работой. По каждому направлению нужно общаться с партнерами, заниматься бронированием, консультировать турагентов — куда направить того или иного клиента.

Конечно, в интернете есть информация, можно прочитать отзывы. Но например: на фото в интернете вход в море песчаный. Приезжает семья с ребенком в этот отель — а ребенок не может зайти в море, так как песком засыпан только пляж, а на входе в воду уже лежат камни. Рассказать об этом может только тот, кто сам был в этом отеле и все видел.

Как поменялись клиенты за 30 лет

Мы больше ориентированы на B2B-услуги, частных клиентов у нас не более 8−10%. Но серьезные перемены в портрете отдыхающих из Беларуси не заметить невозможно.

В конце 90-х и начале 2000-х годов продавались в основном самые дешевые отели по самым низким ценам. 3 звезды без кондиционера никого не смущали, люди летели и были довольны.

Сейчас среднестатистический клиент ищет отель 4−5 звезд, желательно на берегу моря, первая линия, all inclusive.

Люди стали жить лучше, поездили по миру, посмотрели, появилась возможность сравнивать.

Туризм развивается, открываются новые отели, выбор огромный, идет борьба за лояльность туристов и агентов.

Многое поменялось в белорусском туризме в последние два года. Спрос упал на 30%, цены выросли. Отошла часть людей, которые не могут себе позволить отдыхать или сомневаются, стоит ли сейчас вкладывать деньги в отдых.

Новые направления

Новые направления сегодня белорусам доступны только через регулярные рейсы, которые выполняются через Москву, Стамбул, ОАЭ и т.д.



Фото: Pixabay

В дальности полетов белорусский турбизнес ограничен техническими возможностями Белавиа: основной тип самолетов компании, Boeing-737−800, к сожалению, не долетает до Таиланда, Вьетнама, Кубы и т.д. Поэтому организовать рейсы и туры на такие дальние направления у нас нет возможности.

Возможно, попытаемся организовать туры с перелетом через Казахстан.

Сегодня от нас мало зависит, что будет происходить в зимнем и следующем летнем сезонах. Никто не знает, что будет с парком самолетов, откроются ли полеты через Украину или хотя бы Ростовскую область России.

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