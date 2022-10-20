Новый порядок регулирования цен введен в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси ввело новый порядок регулирования цен. Контролировать теперь будут и отечественные, и импортные товары, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Теперь все белорусские производители будут согласовывать повышение стоимости товаров с госорганами. Наценку придется обосновать. Рассматривать такие заявки будут максимум 10 рабочих дней, а на скоропортящиеся продукты – пять.

Ограничения также коснутся импортеров. Для них установлены предельные надбавки. Повысить цену на 300% не получится.



«Некоторые закладывали курс завышенный, они так сказать хеджировали свои риски, если курс был 2,5 в банке и можно было спокойно осуществлять торговые операции, то они закладывали 4-5 рублей и так далее. Куда они это закладывали? В надбавку. Теперь эта махинация будет приостановлена. У тебя максимальная надбавка импортера – в нее и вкладывайся. Это твои операционные расходы», – сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Цены на новые товары тоже не останутся без внимания. Их стоимость нужно согласовывать с государством. Чтобы не запутаться, понятия «новая продукция» и «новый вид продукции» четко разграничили.



«Новая продукция – это та продукция, которая никогда не изготавливалась конкретным изготовителем, либо продукция, у которой отсутствуют аналоги на территории Республики Беларусь. Новый вид продукции – это продукция, которая уже изготавливалась, но она усовершенствована, при чем существенно усовершенствована», – отметил заместитель директора по информационному обеспечению Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Наталья Яковлева.