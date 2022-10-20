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Новый порядок регулирования цен введен в Беларуси
20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительство Беларуси ввело новый порядок регулирования цен. Контролировать теперь будут и отечественные, и импортные товары, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Ограничения также коснутся импортеров. Для них установлены предельные надбавки. Повысить цену на 300% не получится.
Цены на новые товары тоже не останутся без внимания. Их стоимость нужно согласовывать с государством. Чтобы не запутаться, понятия «новая продукция» и «новый вид продукции» четко разграничили.
Всегда на уровне глаз или у кассы. Под контролем теперь и уловки от производителей. Купить «выгодное» место на полке магазина не получится. Мониторингом цен с начала октября занимаются мобильные группы. Под наблюдением – большие торговые сети и маленькие частные магазины. Чаще всего необоснованно
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Теперь все белорусские производители будут согласовывать повышение стоимости товаров с госорганами.
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