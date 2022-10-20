Когда можно не согласовывать цены, как работать общепиту и кто ответит за ошибки: подробности новой системы регулирования цен в Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Вчера правительство Беларуси утвердило новую систему регулирования цен на товары. А сегодня в Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, где представители госорганов рассказали о нюансах работы бизнеса в новых условиях. Спикерами были: министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец и заместитель директора по информационному обеспечению Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Наталья Яковлева. Чиновники выступили с докладами и ответили на несколько вопросов. Публикуем самые важные цитаты.

«Услуги под действие постановления не попадают»

Алексей Богданов:

— Суть этого документа, главная мысль — это «стоп» неконтролируему росту цен. То есть выстраивается система регулирования цены по всей цепочке: от производителя до прилавка. Документ был разработан и принят на основании тех данных, которые были предложены рабочей группой, созданной по поручению главы государства.

Регулирование распространяется на 370 товарных групп, то есть практически на всю потребительскую корзину. Естественно, в документе не упоминаются лекарства, топливо, алкоголь, табак: эти товары и так регулируются другими нормативно правовыми актами. Кроме того, услуги в это постановление также не включали по причине того, что в нашей стране более 60% услуг регулируются действующим законодательством. Например, услуги связи, ЖКХ, транспорта, высшего и среднего образования, школьного и дошкольного образования, ритуальные услуги и ряд других.

Постановление касается товаров как произведенных в Беларуси, так и импорта.

О товарах, которые произведены в Беларуси. С сегодняшнего дня любое повышение отпускной цены производителей подлежит согласованию с Минским горисполкомом и облисполкомами (в зависимости от места регистрации юридического лица) или республиканским органом госуправления, если организация, выпускающая продукцию, входит в его состав или является подчиненной.

В отдельных случаях согласование не требуется. Например, при истечении сроков проведения мероприятий по продвижению товаров (акций, скидок, распродаж), по которым были заключены соответствующие договоры с розничными торговыми операторами.





Второй случай — при заключении договоров поставки с новыми контрагентами или изменение условий поставки с действующими контрагентами, но не выше отпускных цен, определенных у поставщиков или в положениях о скидках на дату вступления данного постановления в силу. Это значит, что сами производители могут изменять цену без согласования с соответствующими органами в случае повышения цен или тарифов, которые регулируются государством. Например, это топливо, электроэнергия и др. Также это правило действует в случае повышения налогов или обязательных платежей, входящих в себестоимость производимой продукции, пропорционально их росту и удельному весу в себестоимости.

Согласование с госорганами производится в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления документов, а в случае, если товар скоропортящийся, — не более 5 рабочих дней.

О товарах импортного производства. Вводится регулирование цен на все ввозимые в Беларусь потребительские товары путем установления дифференцированных предельных надбавок для импортеров. То есть если раньше можно было хоть 200%, хоть 300%, хоть 1000% «накрутить», то сегодня эта ситуация будет исключена. При разработке данных подходов мы общались с импортерами, поэтому в этом направлении ситуация на рынке измениться не должна.

При этом вводится обязанность импортеров иметь обоснование контрактной входной цены. Эту процедуру многие импортеры уже делали. А тем, кто не делал, необходимо будет у себя такую систему внедрить. Например, если импортер ввозил подсолнечное масло из России, то линейный менеджер, который занимается закупками, производил исследование: брал пять-шесть поставщиков из России и выбирал наиболее выгодный вариант, а после хранил эти данные. Это было раньше необязательной процедурой. А теперь ее должны будут выполнять все. Одновременно с этим Государственный таможенный комитет выстроит систему мониторинга таких цен и совместно с МАРТом будет контролировать завышение цены импорта.





Регулирование в сфере оптово-розничных операций также будет организовано путем установления дифференцированных предельных надбавок по перечню потребительских товаров. Данный вид надбавок имеет совмещенный характер, то есть объединяет или суммирует оптовую и розничную надбавки: вне зависимости от количества оптовых звеньев. Предполагается, что так необоснованное посредничество будет исключено.

Предельные значения установлены в зависимости от вида продукции и срока его оборачиваемости. То есть в зависимости от срока жизни товара на полке определен тот предел, выше, которого нельзя будет повышать надбавку. Если субъект торговли хочет иметь надбавку выше, ему необходимо вести работу напрямую с производителем, исключая лишних посредников.

Цены на остатки товаров должны быть приведены субъектами хозяйствования в соответствие с постановлением в течение пяти рабочих дней. Этой работой необходимо будет заняться прямо сейчас.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработает около пяти регламентов осуществления административных процедур и порядка действий по выполнению данного постановления.

С 1 января 2023 года отменяются бартерные операции, кроме случаев внешнеторговых операций и операций внутри холдингов. Также вводится запрет на выплату вознаграждений за продвижение продукции в розничной торговле — так называемых бонусов — для поставщиков отечественной продукции.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установит предельные максимальные цены на ряд товаров, используемых в переработке: молоко, мясо, зерновые, свеклу, муку, масло, сливочное масло, сахар, яйцо.

С целью упорядочения расчетов экономической деятельности будет установлен единый порядок планирования и курирования себестоимости производимой продукции. Это касается производителей товаров. А также вводится обязательное согласование перечня товаров, реализуемых в торговых объектах с местными органами власти.





«Сейчас для остатков товара не нужно уточнять торговые оптовые надбавки, которые были применены ранее»

Иван Вежновец:

— Мы разрабатываем регламент административных процедур. Все согласования, которые предусмотрены постановлением Совета министров государственными органами, будут осуществляться в рамках административных процедур. Эти регламенты уже в работе, и мы в ближайшее время их утвердим. В частности, для производителей будут четко определены документы, которые они должны будут предоставлять в государственные органы для согласования повышение отпускных цен либо установления новых.

Это будет калькуляция в сравнении с фактическими значениями, существующими на момент внесения материалов, а также прогноз изменения цены с четким обоснованием каждой позиции статьи затрат. Почему выросли, какие меры приняты по снижению затрат и каким образом это повлияло на цену товара? Также одним из документов, которые будет содержаться в требованиях, станут маркетинговые исследования, то есть сравнение цен на аналогичные товары.

Также разрабатывается единый порядок курирования и планирования затрат. Подобный документ ранее действовал в Беларуси, но в определенный период времени был признан утратившим силу. С учетом актуализации в текущей ситуации документ разрабатывается заново и будет утвержден в рамках требований постановления. Отраслевые особенности в каждом виде деятельности могут быть уточнены отраслевыми регуляторами по соответствующей сфере деятельности. С учетом вот этих калькуляций государственные органы будут принимать решение о возможности либо невозможности повышения цены. У импортера должно быть обоснование всей цепочки поставки продукции в Беларусь: контрактная цена и таможенные платежи, расходы по доставке товара, обязательное страхование, если оно требуется, иные расходы и надбавка импортера. При этом система мониторинга контрактных цен, которую мы вместе с ГТК будем выстраивать, будет базироваться на диапазонах контрактных цен импортеров. Мы будем видеть, в каких диапазонах ввозятся товары по каждой товарной группе, и анализировать причины увеличения цен по каждой товарной группе. Таким образом, на наш взгляд, мы будем способны увидеть возможные завышения контрактной стоимости и принимать соответствующие меры.





Уточнение по остаткам товаров, которые имеются в настоящее время у предприятий. В течение пяти дней цены на эти остатки должны были приведены в соответствие с требованиями постановления. При этом, учитывая, что у нас розничная надбавка установлена постановлением с учетом оптовой, предусмотрена возможность приведения в соответствие к цене приобретения, а не к цене производителя либо импортера. Таким образом, на остатки товаров не требуется сейчас уточнять торговые оптовые надбавки, которые были применены ранее. Предельное значение нужно применить к цене приобретения, то есть к той цене, по которой товар поступил в торговый объект. Однако повышение торговых надбавок, которые уже применялись к остаткам товаров, не допускается. Например, к цене приобретения была применена торговая надбавка в размере 10%. А постановлением предусмотрено максимальное значение 15%. Соответственно, повышение до 15% не допускается на остатки товаров. Надбавка должна сохраниться в размере 10%.

Экономические расчеты должны делаться производителями по каждой цене и уже с 1 ноября действовать. А перечень товаров, которые обязательны к наличию в торговых объектах, должен быть согласован с местными органами власти до 10 ноября.

Что такое новая продукция и новый вид продукции?

Наталья Яковлева:

— Постановлением установлен ряд изъятий: есть ситуации, когда не требуется согласование на отпускные цены. Один из таких случаев — установление цен именно на новые потребительские товары. Что такое новые потребительские товары? Их можно условно разделить на две группы: новая продукция и новый вид продукции. Новая продукция — это та продукция, которую производитель впервые изготавливает. То есть если я раньше не изготавливал молоко и начал изготавливать, для меня это новая продукция. Если я изготавливал молоко, но начал изготавливать его не с 5% жирности, а с 1%, то для меня это уже новый вид продукции.

Как можно отличить новый вид продукции? Изменения наименования либо обозначения продукции недостаточно. Должны произойти существенные изменения в технологическом процессе.

Попадает ли под регулирование общепит?

Иван Вежновец:

— Сама продукция общественного питания под действие постановления Совета министров она попала. Но документ влияет на объекты общепита при продаже ими иных товаров, как в магазинах. Иными словами цена на приготовленное блюдо в ресторане не регулируется, а цена товара, который есть в перечне из постановления, в обязательном порядке регулируется.

Как устанавливать цену на остатки одного и того же товара из разных партий?

Иван Вежновец:

— Надбавка должна быть установлена в этом случае таким образом, чтобы не было превышения ее значение по любой продукции, которая продается. Соответственно цена на товар должна быть установлена с предельной надбавкой на каждую партию. То есть, когда есть несколько цен на один товар, сейчас вам нужно применить предельную надбавку к минимальной цене.

Не увеличится ли давление импортных товаров на полках из-за запрета на бонусы за продвижение отечественных товаров в торговых сетях?

Алексей Богданов:

— Нет, не опасаемся мы этой ситуации. Дело в том, что здесь у нас предусмотрены другие механизмы для контроля этих этих процессов? Мы видим, что на сегодня доля отечественной продукции на полках среди продовольственных товаров составляет практически 77%, непродовольственных товаров — 41,3%.

Как быть импортерам, которые одновременно работают и с импортом, и с розницей?

Иван Вежновец:

— Что касается импортеров, которые работают одновременно и с импортом, и с розницей, для них это разные, по сути, виды деятельности, в том числе и разные затраты. Поэтому надбавки для розницы применяются отдельно, а надбавка импортера применяется к контрактной цене. Но отдельно подчеркну: если импортер поставляет в опт и потом с этого опыта поставляет в розницу, то розничная надбавка должна учитывать и оптовую надбавку, которая применялась оптовиком. При этом импортер не может прибавить к контрактной цене и надбавку импортера, и надбавку опту. Такая ситуация недопустима. Может прибавляться только розничная надбавка.





Товар приехал ночью, когда опубликовано постановление, накладные уже оформлены в старом режиме. Можно ли принимать этот товар?

Иван Вежновец:

— С учетом того, что накладные уже выписаны, продукция разгружена, возможно, в отдельных случаях она уже и оплачена, такую продукцию необходимо принимать. Только вам потом необходимо будет с поставщиками отработать вопрос, какая надбавка применялась. Если продажа щла через оптовые звено, то какая надбавка оптовиков применялась в данном случае. И уже свою розничную торговлю надбавку формировать, исходя из требований постановлений. То есть это будет дополнительный документ к накладной.

Кто отвечает за ошибки в накладных: поставщик или розничный продавец?

Иван Вежновец:

— Судебная практика говорит о том, что ответственность несет в первую очередь торговля. Зато надбавка, которая принимается. Если отражена надбавка оптового звена 20%, а фактически была применена 40%, и торговля тем самым превысила надбавку, которая ограничена постановлением, то мера ответственности применяется к субъекту торговли, а субъект торговли вправе предоставить перекрестный иск к оптовому звену за введение себя в заблуждение.

Несет ли субъект торговли ответственность за корректность формирования цены импортеров?

Иван Вежновец:

— Субъекты торговли должны применять надбавку к той цене, которая к ним пришла. Соответственно, по примененяемой импортерами надбавки такой ответственности, конечно же, у торговли нет.

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