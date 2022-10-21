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Ловись рыбка. Новые правила обращения с водоемами Беларуси

21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в аренде находится около 70 озер и 23 речных участка. С июля здесь введены новые правила ведения рыболовства.

«В правилах любительского рыболовства сняты ограничения на вылов некоторых видов рыбы. Разрешено использование осветительных приборов – фонарей. Снят запрет на указание фамилии на орудии рыболовства. Разрешено оставлять его без визуального контроля», – рассказывает начальник отдела промышленного животноводства и птицеводства Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь Валентина Одинцова.

Новых владельцев водоемов обязали в течение шести месяцев привести в порядок береговую полосу, установить пирсы и запустить малька. Контроль над исполнением договорных обязательств усилился. Создать благоприятные условия для ловли арендатор должен за полгода. Также он обязан следить за состоянием флоры и фауны на озере и обеспечить подъезды к месту рыбалки.

  • Как долго разрешено владеть крупными водоемами?
  • Кто занимается промышленным ловом рыбы?
  • И как работает инспектор в национальных парках?

Об этом и многом другом узнаем в программе «Специальный репортаж».



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Как Министерство сельского хозяйства регулирует рыбную ловлю, рассказываем в программе «Специальный репортаж».
 
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