Ловись рыбка. Новые правила обращения с водоемами Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в аренде находится около 70 озер и 23 речных участка. С июля здесь введены новые правила ведения рыболовства.

«В правилах любительского рыболовства сняты ограничения на вылов некоторых видов рыбы. Разрешено использование осветительных приборов – фонарей. Снят запрет на указание фамилии на орудии рыболовства. Разрешено оставлять его без визуального контроля», – рассказывает начальник отдела промышленного животноводства и птицеводства Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь Валентина Одинцова.

Новых владельцев водоемов обязали в течение шести месяцев привести в порядок береговую полосу, установить пирсы и запустить малька. Контроль над исполнением договорных обязательств усилился. Создать благоприятные условия для ловли арендатор должен за полгода. Также он обязан следить за состоянием флоры и фауны на озере и обеспечить подъезды к месту рыбалки.

Как долго разрешено владеть крупными водоемами?

Кто занимается промышленным ловом рыбы?

И как работает инспектор в национальных парках?