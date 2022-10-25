ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил Токаева с Днем республики

25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником Казахстана – Днем республики, передает агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что отношения Минска и Астаны проверены временем и будут далее развиваться на благо граждан обеих стран.

Напомним, в Казахстане во вторник отмечают День республики. 25 октября в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер отметил, что отношения Минска и Астаны проверены временем и будут далее развиваться на благо граждан обеих стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Здесь нечего ловить». Белорусская студия видеопродакшена продолжает работать на западные компании и другим тоже советует экспортировать услуги в Европу и США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика