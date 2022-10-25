Лукашенко поздравил Токаева с Днем республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником Казахстана – Днем республики, передает агентство БЕЛТА .

Белорусский лидер отметил, что отношения Минска и Астаны проверены временем и будут далее развиваться на благо граждан обеих стран.