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Лукашенко поздравил Токаева с Днем республики
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником Казахстана – Днем республики, передает агентство
Белорусский лидер отметил, что отношения Минска и Астаны проверены временем и будут далее развиваться на благо граждан обеих стран.
Напомним,
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Белорусский лидер отметил, что отношения Минска и Астаны проверены временем и будут далее развиваться на благо граждан обеих стран.
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