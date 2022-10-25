Лукашенко призвал активнее сотрудничать с банками Азии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инфляция в Беларуси достигла пика и постепенно будет замедляться. Об этом заявил председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур. Сегодня он выступил с докладом перед президентом страны Александром Лукашенко. На встрече обсудили, как белорусская банковская система справляется в условиях санкций, передает «МИР 24».

«Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе, мы выдержали эти санкции. Но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Очень важный вопрос, похоже мы его также преодолеваем, – меры по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешним торговым операциям. Есть отдельные моменты, я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. По экспортно-импортным операциям, понятно, 75% и выше у нас в мире расчетов осуществляется с использованием доллара и евро, токсичных для нас валют», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал активнее сотрудничать с банками Азии. Ранее в правительстве заявляли о подключении белорусской платежной системы к китайскому аналогу SWIFT.

По информации Нацбанка, предприятия Беларуси и реальный сектор экономики в этом году работают с положительным платежным балансом.