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Лукашенко призвал активнее сотрудничать с банками Азии

25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инфляция в Беларуси достигла пика и постепенно будет замедляться. Об этом заявил председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур. Сегодня он выступил с докладом перед президентом страны Александром Лукашенко. На встрече обсудили, как белорусская банковская система справляется в условиях санкций, передает «МИР 24».

«Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе, мы выдержали эти санкции. Но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Очень важный вопрос, похоже мы его также преодолеваем, – меры по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешним торговым операциям. Есть отдельные моменты, я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. По экспортно-импортным операциям, понятно, 75% и выше у нас в мире расчетов осуществляется с использованием доллара и евро, токсичных для нас валют», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал активнее сотрудничать с банками Азии. Ранее в правительстве заявляли о подключении белорусской платежной системы к китайскому аналогу SWIFT.

По информации Нацбанка, предприятия Беларуси и реальный сектор экономики в этом году работают с положительным платежным балансом.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня перед президентом страны выступил с докладом председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур.
 
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