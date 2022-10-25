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Лукашенко призвал активнее сотрудничать с банками Азии
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Инфляция в Беларуси достигла пика и постепенно будет замедляться. Об этом заявил председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур. Сегодня он выступил с докладом перед президентом страны Александром Лукашенко. На встрече обсудили, как белорусская банковская система справляется в условиях санкций, передает «МИР 24».
Белорусский лидер призвал активнее сотрудничать с банками Азии. Ранее в правительстве заявляли о подключении белорусской платежной системы к китайскому аналогу SWIFT.
По информации Нацбанка, предприятия Беларуси и реальный сектор экономики в этом году работают с положительным платежным балансом.
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Сегодня перед президентом страны выступил с докладом председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур.
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