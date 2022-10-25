Белорусские аграрии собирают урожай капусты и моркови

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Щи из нового урожая овощей скоро появятся на столах белорусов. Об этом позаботились аграрии. В стране приступили к массовой уборке капусты и моркови. В этом году все хозяйства увеличили площади под эти культуры. Помогла овощеводам собрать урожай и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В их руках – будущие щи и борщи. В сапогах по колено и с ножами овощеводы проходят километры грядок в день. Чтобы убрать кочан капусты, нужно приложить немало усилий: сначала раскрыть, потом срезать.

Осенью аграрии работают практически без выходных. С этих полей планируют собрать полторы тысячи тонн капусты. Часто овощ сразу везут в магазины. Свежая капуста сладкая, подходит и для закваски.

«Главное, чтобы ей влаги хватало, капуста у нас такая. Подбирается почва, чтобы изначально содержание удобрений было хорошее, кислотность чтобы была небольшая. Раннюю – мы высаживаем в почву уже рассадой. Мы ее в теплицах растим. Когда уже тепло на улице, мы ее высаживаем. А позднюю – просто семенами», – говорит главный агроном Минской овощной фабрики Светлана Неборская.

А на соседнем поле убирают морковь. Овощеводы сортируют ее вручную. Техника бы не справилась. Без изъянов – на продажу, остальную – в переработку. При этом ботву оставляют на полях. За зиму она перегниет и станет удобрением.

Температура воздуха весной и влажность почвы летом – для моркови важен любой нюанс. В этом году поля порадовали аграриев. Морковь выдалась хорошая: корнеплоды сочные и большие, брака мало. На урожайность влияют и сорта. Здесь – голландская селекция.

«Вовремя посадили, обработали, добавили, конечно, удобрений, которые полагаются. И дожди были, и засуха, но все вовремя сделали специалисты, поэтому урожай неплохой», – делится овощевод Минской овощной фабрики Тамара Лещенко.

В этом году площади под капусту и морковь увеличили почти во всех хозяйствах. Новый урожай пополнит стабфонды . Овощей хватит до следующей уборочной.

«Мы поставляем все в Минск. Эта фабрика и основывалась для того, чтобы обеспечить свежей продукцией город. Все у нас идет в сети, в магазины и для закладки в стабилизационный фонд на весну», – отмечает директор Минской овощной фабрики Михаил Губич.

Еще один ингредиент щей – лук. Его с полей уже убрали. И отправили на сортировку. Овощи нового урожая пополнят полки магазинов. За килограмм лука нужно заплатить один белорусский рубль (24 российских рубля). Морковь продают по 50 копеек, капусту – по 80 (12-19 российских рублей).