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Лукашенко потребовал обезопасить Беларусь от кибератак

25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поставил задачу обезопасить Беларусь от кибератак. Об этом он заявил на совещании, где был представлен проект указа по созданию национальной системы защиты информационных сетей, сообщает «МИР 24».

«Знаем, что такое кибервойна, знаем, что такое кибербезопасность. Все это в соответствующей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте и надо защищать. Будем исходить из этого, а не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности. Для того, чтобы наблюдать. Слушайте, что наблюдать? Надо создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны», – сказал президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что под удар кибертеррористов попадают стратегические объекты: госорганы, предприятия, банковская система. Ранее глава государства поручал внести предложения по максимальному противодействию кибератакам. Подход должен быть оптимальным и точечным, требует президент, без лишних затрат из бюджета.



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Александр Лукашенко подчеркнул, что под удар кибертеррористов попадают стратегические объекты: госорганы, предприятия, банковская система.
 
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