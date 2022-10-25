Лукашенко потребовал обезопасить Беларусь от кибератак

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поставил задачу обезопасить Беларусь от кибератак . Об этом он заявил на совещании, где был представлен проект указа по созданию национальной системы защиты информационных сетей, сообщает «МИР 24».

«Знаем, что такое кибервойна, знаем, что такое кибербезопасность. Все это в соответствующей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте и надо защищать. Будем исходить из этого, а не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности. Для того, чтобы наблюдать. Слушайте, что наблюдать? Надо создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны», – сказал президент Республики Беларусь.