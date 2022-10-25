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Лукашенко потребовал обезопасить Беларусь от кибератак
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поставил задачу обезопасить Беларусь от
«Знаем, что такое кибервойна, знаем, что такое кибербезопасность. Все это в соответствующей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте и надо защищать. Будем исходить из этого, а не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности. Для того, чтобы наблюдать. Слушайте, что наблюдать? Надо создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны», – сказал президент Республики Беларусь.
Александр Лукашенко подчеркнул, что под удар кибертеррористов попадают стратегические объекты: госорганы, предприятия, банковская система. Ранее глава государства
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Александр Лукашенко подчеркнул, что под удар кибертеррористов попадают стратегические объекты: госорганы, предприятия, банковская система.
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