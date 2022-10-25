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«Несмотря на непростые времена, потребность есть». В Беларуси запустили онлайн-платформу для стартапов и инвесторов

25.10.2022 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Несмотря на непростые времена, потребность есть». В Беларуси запустили онлайн-платформу для стартапов и инвесторов
Фото: aaronvick.com

Консалтинговая компания CIVITTA запускает платформу «Innovate Belarus» для игроков беларусского инновационного рынка: стартапов, венчурных инвесторов, инкубаторов и акселераторов. Главные задачи проекта — объединить участников локальной экосистемы и привлечь к ней внимание глобальных спонсоров.

Платформа будет оказывать экспертную поддержку для участников экосистемы по трем основным направлениям: предоставлять доступ к исследованиям рынка и базе знаний, способствовать прямому и быстрому взаимодействию между участниками и обеспечивать аудиторию экспертными материалами от основателей успешных стартапов с беларусскими корнями. В дальнейшем на основе платформы также планируется организация образовательных мероприятий.

«Несмотря на непростые времена, потребность есть». В Беларуси запустили онлайн-платформу для стартапов и инвесторов
Скриншот с сайта платформы.

— Мы видим, что потребность в подобной площадке есть и сегодня, несмотря на непростые времена. Инновационному рынку Беларуси нужна общая «точка входа», где ее игроки смогут получить исчерпывающую информацию о том, что происходит здесь и сейчас, — уверен ассоциированный партнер CIVITTA Group Семен Злобич. — Платформа дает доступ к полезным материалам и инструментам: пользователи могут скачать шаблоны документации и руководства, найти информацию об активных стартапах и инвесторах, задать вопросы участникам комьюнити. Для начинающих стартапов это также возможность повысить свою узнаваемость. Да, сегодня технологический и инвестиционный ландшафт сильно меняется, и делать долгосрочные прогнозы достаточно сложно. Тем не менее, сама суть проекта и наше отношение к нему прекрасно отражены в названии, где Innovate Belarus — это призыв к действию. Пока у нас есть возможность поддерживать технологическое стартап-сообщество, мы будем это делать и надеемся, что найдем поддержку и интерес у своих коллег.

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Консалтинговая компания CIVITTA запускает платформу «Innovate Belarus» для игроков беларусского инновационного рынка: стартапов, венчурных инвесторов, инкубаторов и...
 
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