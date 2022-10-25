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Россия и Беларусь приступили к подготовке нового пакета союзных программ

25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы. Они могут начать реализовываться с 2024 года, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Во вторник он выступил на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.

Напомним, осенью 2021 года состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, в ходе которого был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы. Этот документ утверждает 28 союзных программ по углублению интеграции экономик РФ и Республики Беларусь.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Во вторник он выступил на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.
 
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