Россия и Беларусь приступили к подготовке нового пакета союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы. Они могут начать реализовываться с 2024 года, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Во вторник он выступил на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.