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Россия и Беларусь приступили к подготовке нового пакета союзных программ
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы. Они могут начать реализовываться с 2024 года, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Во вторник он выступил на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.
Напомним, осенью 2021 года состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, в ходе которого был подписан
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Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Во вторник он выступил на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.
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