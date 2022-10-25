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Проблемы космической сферы обсудили ученые в Минске
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Инновационные космические проекты из Беларуси и России представили в Минске. В мероприятии участвуют и специалисты в области космоса из Казахстана, Китая и Узбекистана. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына узнала, что продемонстрировали на мероприятии.
Один из самых масштабных макетов на выставочной площадке – прототип
Новый спутник поможет спасателям, экологам, аграриям. Устройство готово снимать любую точку мира. Например, в северных широтах. Так можно развивать и
«Без развития совместных космических программ, системы связи, системы быстрого доступа в интернет решение вопросов, которые запрашивают аграрии, землеустроители, невозможно. Но мы также понимаем, что для повышения обороноспособности Беларуси и России, решения вопросов безопасности Союзного государства мы не обойдемся без опоры на космический потенциал», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Понять, что сейчас нужно в космосе, помогают и те, кто там был. Летчик-космонавт Олег Новицкий – гость выставки и один из главных консультантов ученых. Говорит, развивать нужно все направления.
«Это, прежде всего, медицина, промышленность, ракетостроение, производство систем жизнеобеспечения для дальних полетов», – считает летчик-космонавт Олег Новицкий.
В космосе нет границ, подчеркивает космонавт. И важнее всего там, высоко над Землей, – взаимовыручка.
Совместная работа на Земле продолжится в том числе по
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В мероприятии участвуют специалисты в области космоса из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Узбекистана.
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