В Москву с гастролями приехала труппа Большого театра оперы и балета Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой театр принимает тезку. Из Минска в Москву с гастролями приехал Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. На сцене балет «Щелкунчик» и одна из самых известных белорусских опер – «Дикая охота короля Стаха». Корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков о творческом обмене театров.

Это самая известная белорусская опера – «Дикая охота короля Стаха» – и одна из двух постановок, которые Большой театр Беларуси привез в Большой театр России. Насыщенные краски, мистическая атмосфера и закрученный сюжет. Сквозь эту призму сценаристы-постановщики передают легенды и антураж провинции конца XIX века.

«Является ярким, четким, эффектным, эмоциональным представлением о Беларуси. То есть сегодня зритель, который может прийти на этот спектакль, может почувствовать ту самую атмосферу страны, тот самый язык страны», – сказала главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная.

Большие театры России и Беларуси сотрудничают давно. За время «творческого обмена» на исторической сцене в Москве коллеги из Минска показали не менее 60 спектаклей. Однако последние гастроли были восемь лет назад. Соскучились и зрители, и артисты.

«Театр – это особое место, особая духовность. Тем более Большой театр России. Здесь столько намолено искусства, столько создано. Спасибо за приглашение», – отметил главный балетмейстер Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев.

«Если необходимо нашим коллегам из Минска, чтобы кто-то приехал из наших солистов, мы всегда говорим, естественно, слово «да». Поэтому этот обмен есть, продолжается и будет продолжаться», – добавил генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

Гастрольная программа продлится четыре дня. Помимо оперы «Дикая охота», зрителей ждет балет «Щелкунчик» в исполнении лучших белорусских артистов. А российские артисты отправятся в Минск в следующем году.