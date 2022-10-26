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Стали известны туристические предпочтения россиян на ноябрьские праздники

26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На следующей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя и три полноценных выходных. Наиболее популярные направления для отдыха назвали аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

По данным исследования, 95% туристов выбирают на ноябрьские праздники отечественные направления. Об этом говорит статистика спроса на железнодорожные билеты в период с 3 по 6 ноября.

Среди туристических жемчужин России лидируют Москва и Санкт-Петербург: именно сюда намерены отправиться поездом большинство российских туристов. Кроме того, активно раскупаются билеты в Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар. Среди популярных направлений – Сочи, Ярославль, Калининград, Кострома и Рязань. Как уточняют аналитики, в этих регионах хорошо развита туристическая инфраструктура, ресторанная отрасль и сфера развлечений.

Также россияне едут в Тулу, Калугу, Великие Луки, где их привлекают архитектурные и исторические достопримечательности.

Кроме того, туристы из России чаще стали выбирать для путешествий столицу Беларуси Минск.

Как уточняется, на ноябрьских выходных путешественники в среднем тратят на жилье 12300 рублей. Это на треть меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. Отдых традиционно проходит в кругу семьи, а также рабочих коллективов и в компании друзей.

Ранее сообщалось, что любители путешествовать налегке и автостопом собрались в Армении. Тревел-фестиваль объединил тех, кто комфорту отелей и пляжей предпочитает общение с местными жителями.



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Теги: Минск
 
 
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В числе популярных направлений – Москва, Санкт-Петербург и Минск.
 
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