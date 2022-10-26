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Криптобабушки: пенсионеры Беларуси осваивают цифровые технологии
26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские пенсионеры осваивают цифровые технологии и зарабатывают в интернете. Уже больше 200 пенсионерок оценили работу онлайн и дополнительный доход. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на встрече с «криптобабушками».
Ни дня без смартфона – пенсионерка Алла Валентиновна в технологиях не новичок. Сидит в соцсетях, общается с подругами в мессенджерах, а теперь еще и подрабатывает в интернете.
Освоиться в сети пенсионерам помогают специалисты и родственники. Многие боятся современных технологий и не знают, с чего начать.
Знакомство с интернет-заработком начинают с азов. Пенсионеры ищут, есть ли на фото, например, лодка, цифра или автомобиль. А за правильное выполнение заданий
«Во-первых, начинаешь немножко учить английский язык, общаться с людьми, начинает работать мозг. Когда уходишь на пенсию, становится меньше работы, а значит меньше работает мозг, меньше для него задач. А сейчас память улучшается, зрение уже фокусирует то, что надо», – считает участница проекта «Криптобабушки» Светлана Русак
Необычный бизнес-эксперимент стартовал недавно. Уже больше 200 пенсионерок оценили работу без графиков и офисов. Проект планируют расширить, задачи сделать сложнее. А значит и заработок увеличится.
Белорусские «криптобабушки» уже выполнили больше 800 тысяч задач, и заработали около 125 тысяч белорусских или больше трех миллионов российских рублей.
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Уже больше 200 пенсионерок оценили работу онлайн и дополнительный доход.
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