|
В Союзном государстве планируют разработать закон, регулирующий финансирование НКО
27.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентарии России и Беларуси обсудили вопросы иностранного вмешательства в дела Союзного государства. Чаще всего в этом участвуют некоммерческие организации, которые финансируют из-за рубежа. Противодействовать их работе будут на законодательном уровне. Опыт в борьбе Беларусь и Россия перенимают друг у друга.
«Эта работа продолжается по сей день. За прошлый год была прекращена или запрещена деятельность на территории Беларуси около 100 таких организаций. Есть нюанс: мы запрещаем им деятельность на территории республики, они продолжают ее в интернете», – заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по национальной безопасности Олег Белоконев.
Сегодня парламентарии обсудили еще одну немаловажную тему – методы борьбы с фейковыми новостями. Случаи обмана граждан исчисляются сотнями. Кибератакам подвергаются и организации. В раскрытии таких преступлений нужно более тесно работать правоохранительным структурам Беларуси и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентарии России и Беларуси обсудили вопросы иностранного вмешательства в дела Союзного государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)