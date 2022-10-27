В Союзном государстве планируют разработать закон, регулирующий финансирование НКО

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии России и Беларуси обсудили вопросы иностранного вмешательства в дела Союзного государства. Чаще всего в этом участвуют некоммерческие организации, которые финансируют из-за рубежа. Противодействовать их работе будут на законодательном уровне. Опыт в борьбе Беларусь и Россия перенимают друг у друга.

«Эта работа продолжается по сей день. За прошлый год была прекращена или запрещена деятельность на территории Беларуси около 100 таких организаций. Есть нюанс: мы запрещаем им деятельность на территории республики, они продолжают ее в интернете», – заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по национальной безопасности Олег Белоконев.