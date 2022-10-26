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Стоимость лекарств в Беларуси будет зависеть от курса рубля

26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стоимость лекарств будет зависеть от итогов торгов на валютной бирже. Алгоритм установления цен прописан в соответствующем указе президента, передает «МИР 24».

Как заявили в Минздраве, цены на некоторые лекарства в Беларуси были завышены. Когда курс иностранных валют повышался, продавцы поднимали цену на товары, а при укреплении белорусского рубля стоимость препаратов не снижали. Новый документ позволит переоценить лекарства, привезенные из стран ЕАЭС.

«Раньше субъекты хозяйствования, ввозя лекарственные средства из стран ЕАЭС, при колебаниях курса иностранных валют имели высокие риски образования отрицательных курсовых разниц, вплоть до убыточности. С введением изменений данные риски исключаются, что позволит насытить рынок лекарственных средств теми позициями, которые ввозятся из стран ЕАЭС и зачастую имеют низкую стоимость по сравнению с импортными аналогами», – объяснил начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий Калистратов.

Также аптеки Беларуси скоро смогут продавать лекарства через интернет, однако с оговоркой: покупать онлайн можно будет только безрецептурные препараты.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Алгоритм установления цен прописан в соответствующем указе президента Александра Лукашенко.
 
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