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Стоимость лекарств в Беларуси будет зависеть от курса рубля
26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Как заявили в Минздраве, цены на некоторые лекарства в Беларуси были завышены. Когда курс иностранных валют повышался, продавцы поднимали цену на товары, а при укреплении белорусского рубля стоимость препаратов не снижали. Новый документ позволит переоценить лекарства, привезенные из стран ЕАЭС.
Также аптеки Беларуси скоро смогут продавать лекарства через интернет, однако с оговоркой: покупать онлайн можно будет только безрецептурные препараты.
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Алгоритм установления цен прописан в соответствующем указе президента Александра Лукашенко.
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