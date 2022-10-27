Длинные сториз, трусы от Tinder и дизлайки темнокожей Русалочке. Подборка полезных и удивительных новостей из маркетинга

Источник материала: ProBusiness





Мировой маркетинг не стоит на месте. Есть немало интересных изменений и новостей, поэтому «Про бизнес» попросил основателя digital-агентства YEES Евгения Чернобая сделать обзор самых интересных из них. Смотрите, читайте, делайте выводы.

Евгений Чернобай

Основатель Digital-агентства YEES и спикер международных конференций по маркетингу

Сториз стали длиннее в 4 раза

— Сториз в Instagram теперь можно выкладывать длительностью до 60 секунд вместо 15. Соответственно, возможная продолжительность сториз увеличилась в четыре раза. И, поскольку разрешается выпустить до сотни коротких видео в сутки, то теперь реально снять целый сериал.

Для экспертов это хорошая новость, потому что за счет такой длительности можно развернуто раскрыть тему. Если раньше длительное повествование можно было определить только в reels или прямой эфир, то сейчас сториз тоже неплохо с этим могут справиться.





И еще несколько новостей из Instagram

Instagram подтвердил, что тестирует репосты постов в ленте. И даже отдельная вкладка в аккаунте будет — под репосты.

Планируется провести тестирование на небольшой группе пользователей. А дальше, исходя из обратной связи, будут сделаны выводы.

Тот случай, когда разработчики пытаются, на мой взгляд, «впихнуть невпихуемое». Зачем репосты постов, когда есть репост в сториз? Если тебе понравился пост, его можно просто сохранить.

Meta запустила NFT для всех пользователей Instagram и Facebook в США. В регионе теперь все могут подключать свои кошельки и делиться цифровыми предметами коллекционирования. Это включает в себя возможность для людей публиковать цифровые предметы коллекционирования, которыми они владеют. Художница Ливия Электра первой выложила свою работу.

В Instagram станет больше рекламы : в Meta заявили, что вводят новые места для размещения рекламных материалов, чтобы привлечь рекламодателей.

Теперь можно будет встретить рекламу после Reels (от 4 до 10 секунд) и даже в ленте профиля. Единственный способ избавиться от такой рекламы — сделать аккаунт приватным.

Такие нововведения, скорее всего, связаны с плохими показателями за второй квартал: компания впервые в истории сообщила о снижении выручки на 1%.

TikTok становится полной заменой для Instagram

А вот и решение для тех, кто не хочет или не умеет снимать видео. TikTok официально объявил , что превращается в фотоплатформу: теперь там можно публиковать не только одиночные статичные фотографии, но и фото-карусели.





На картинке пример галереи: почти неотличимо от инстаграм-поста.

Кроме того, TikTok увеличил лимит количества текста в посте до 2200 символов — это ровно столько, сколько максимально допустимо в Instagram-постах.

Интересно, конечно, наблюдать, как гиганты «кусают» друг друга, добавляя все лучшее от конкурентов. Посмотрим, что из этого выйдет.

Вот еще одна интересная новость по мотивам их соперничества. Согласно расследованию WSJ , Instagram сталкивается с проблемами, пытаясь имитировать TikTok.

Пользователи Instagram тратят на видео 17,6 млн часов в день и это составляет менее 10% от 197,8 млн часов, которые тратят в TikTok, при этом вовлеченность в Reels постоянно падает (за последние 4 недели — на 13,6%).

На Reels приходится 20% всего времени в Instagram, так что показатели и правда не утешительны. Instagram изо всех сил пытался привлечь людей для создания контента. Около 11 миллионов авторов находятся на платформе в США, но только около 2,3 миллиона из них, или 20,7%, что-то публикуют каждый месяц.

Автор расследования также выяснили, что далеко не весь контент в Reels оригинальный: треть роликов изначально создаются на других платформах, а после загружаются в Instagram.

А вот самые скачиваемые приложения за сентябрь 2022 года. TikTok передает привет Instagram и желает всего наилучшего:





TikTok анонсировал кнопку «Не нравится комментарий»

TikTok объявил об официальном релизе для пользователей по всему миру тестировавшийся еще с апреля кнопки «Не нравится комментарий».





При нажатии кнопки «Не нравится комментарий» никаких уведомлений автору сообщения не поступает. Комментаторы и другие пользователи также не смогут видеть, сколько раз комментарий не нравился.

Отозвать свою негативную реакцию можно, нажав на кнопку еще раз.

В TikTok заявили: «Просто у читателей должна быть возможность выразить свое мнение, в том числе негативное».

Лиды в онлайн-образовании

А сейчас будет короткая и полезная вставка для людей работающих в онлайн-образовании. Платформа для проведения и продажи курсов getcourse.ru опубликовала статистику, согласно которой объем лидов из Телеграма за полтора года вырос в 7,3 раза.





А объем лидов из VK чуть больше, чем за год вырос в 3,4 раза.





Почти миллион дизлайков Disney

За 2 дня трейлер новой «Русалочки», где в главной роли темнокожая девушка, набрал почти миллион «пальцев вниз».





Интересно, будет ли компания комментировать эту ситуацию?

Сториз стоимостью в $ 1,26 млн

Это штраф Ким Кардашьян за сториз в Instagram. Заработала же она на этой рекламе $ 250 тысяч.





А все из-за того, что в рекламе крипты не было указано, что это реклама криптоактива. На нее подали в суд люди, которые доверились Ким (так они сказали в суде) и потеряли вложенные деньги в токены Ethereum Max.

Теперь Кардашьян обязалась три года не рекламировать другую крипту. Вот бы каждый блогер нес ответственность за то, что он рекламирует…

Tinder решил зарабатывать на… чипсах и трусах





В Японии популярны минимаркеты и Tinder решил залететь туда со своими продуктами: чипсами, носками, трусами и прочим… Японский рынок и японский маркетинг — это какая-то параллельная вселенная.









Илон Маск занялся парфюмерией

И спонсор заключительной новости Илон Маск. Он запустил продажи парфюма с ароматом жженых волос, который «поможет выделиться из толпы».





Стоимость — $ 100. За несколько часов пользователи купили 10 тысяч флаконов на $ 1 млн. Становитесь с очередь :)

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