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Длинные сториз, трусы от Tinder и дизлайки темнокожей Русалочке. Подборка полезных и удивительных новостей из маркетинга
27.10.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мировой маркетинг не стоит на месте. Есть немало интересных изменений и новостей, поэтому «Про бизнес» попросил основателя
Сториз стали длиннее в 4 раза
— Сториз в Instagram теперь можно выкладывать длительностью до 60 секунд вместо 15. Соответственно, возможная продолжительность сториз увеличилась в четыре раза. И, поскольку разрешается выпустить до сотни коротких видео в сутки, то теперь реально снять целый сериал.
Для экспертов это хорошая новость, потому что за счет такой длительности можно развернуто раскрыть тему. Если раньше длительное повествование можно было определить только в reels или прямой эфир, то сейчас сториз тоже неплохо с этим могут справиться.
И еще несколько новостей из Instagram
Instagram подтвердил, что тестирует репосты постов в ленте. И даже отдельная вкладка в аккаунте будет — под репосты.
Планируется провести тестирование на небольшой группе пользователей. А дальше, исходя из обратной связи, будут сделаны выводы.
Тот случай, когда разработчики пытаются, на мой взгляд, «впихнуть невпихуемое». Зачем репосты постов, когда есть репост в сториз? Если тебе понравился пост, его можно просто сохранить.
Meta запустила NFT для всех пользователей Instagram и Facebook в США. В регионе теперь все могут подключать свои кошельки и делиться цифровыми предметами коллекционирования. Это включает в себя возможность для людей публиковать цифровые предметы коллекционирования, которыми они владеют. Художница Ливия Электра первой выложила свою работу.
В Instagram
Теперь можно будет встретить рекламу после Reels (от 4 до 10 секунд) и даже в ленте профиля. Единственный способ избавиться от такой рекламы — сделать аккаунт приватным.
TikTok становится полной заменой для Instagram
А вот и решение для тех, кто не хочет или не умеет снимать видео. TikTok официально
На картинке пример галереи: почти неотличимо от инстаграм-поста.
Интересно, конечно, наблюдать, как гиганты «кусают» друг друга, добавляя все лучшее от конкурентов. Посмотрим, что из этого выйдет.
Вот еще одна интересная новость по мотивам их соперничества. Согласно
Пользователи Instagram тратят на видео 17,6 млн часов в день и это составляет менее 10% от 197,8 млн часов, которые тратят в TikTok, при этом вовлеченность в Reels постоянно падает (за последние 4 недели — на 13,6%).
На Reels приходится 20% всего времени в Instagram, так что показатели и правда не утешительны. Instagram изо всех сил пытался привлечь людей для создания контента. Около 11 миллионов авторов находятся на платформе в США, но только около 2,3 миллиона из них, или 20,7%, что-то публикуют каждый месяц.
Автор расследования также выяснили, что далеко не весь контент в Reels оригинальный: треть роликов изначально создаются на других платформах, а после загружаются в Instagram.
А вот самые скачиваемые приложения за сентябрь 2022 года. TikTok передает привет Instagram и желает всего наилучшего:
TikTok анонсировал кнопку «Не нравится комментарий»
TikTok объявил об официальном релизе для пользователей по всему миру тестировавшийся еще с апреля кнопки «Не нравится комментарий».
При нажатии кнопки «Не нравится комментарий» никаких уведомлений автору сообщения не поступает. Комментаторы и другие пользователи также не смогут видеть, сколько раз комментарий не нравился.
Отозвать свою негативную реакцию можно, нажав на кнопку еще раз.
В TikTok заявили: «Просто у читателей должна быть возможность выразить свое мнение, в том числе негативное».
Лиды в онлайн-образовании
А сейчас будет короткая и полезная вставка для людей работающих в онлайн-образовании. Платформа для проведения и продажи курсов getcourse.ru опубликовала статистику, согласно которой объем лидов из Телеграма за полтора года вырос в 7,3 раза.
А объем лидов из VK чуть больше, чем за год вырос в 3,4 раза.
Почти миллион дизлайков Disney
За 2 дня трейлер новой «Русалочки», где в главной роли темнокожая девушка, набрал почти миллион «пальцев вниз».
Интересно, будет ли компания комментировать эту ситуацию?
Сториз стоимостью в $ 1,26 млн
Это штраф Ким Кардашьян за сториз в Instagram. Заработала же она на этой рекламе $ 250 тысяч.
А все из-за того, что в рекламе крипты не было указано, что это реклама криптоактива. На нее подали в суд люди, которые доверились Ким (так они сказали в суде) и потеряли вложенные деньги в токены Ethereum Max.
Теперь Кардашьян обязалась три года не рекламировать другую крипту. Вот бы каждый блогер нес ответственность за то, что он рекламирует…
Tinder решил зарабатывать на… чипсах и трусах
В Японии популярны минимаркеты и Tinder решил залететь туда со своими продуктами: чипсами, носками, трусами и прочим… Японский рынок и японский маркетинг — это какая-то параллельная вселенная.
Илон Маск занялся парфюмерией
И спонсор заключительной новости Илон Маск. Он запустил продажи парфюма с ароматом жженых волос, который «поможет выделиться из толпы».
Стоимость — $ 100. За несколько часов пользователи купили 10 тысяч флаконов на $ 1 млн. Становитесь с очередь :)
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Длинные сториз, трусы от Tinder и дизлайки темнокожей Русалочке. Подборка полезных и удивительных новостей из маркетинга
Мировой маркетинг не стоит на месте. Есть немало интересных изменений и новостей, поэтому «Про бизнес» попросил основателя digital-агентства YEES Евгения Чернобая...
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