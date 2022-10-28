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Белорусские аниматоры готовят к выходу мультфильм «Приключения Диди»
28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня праздник у всех создателей и любителей мультфильмов – Международный день анимации. В Беларуси каждый год выходит в прокат около пяти новых картин. Многие берут награды на престижных конкурсах. Над чем сейчас работают мультипликаторы, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Тошка-картошка – герой, который сейчас в центре творческих поисков режиссера Александра Ленкина. Работа кипит над пятой серией приключений. Она посвящена теме экологии. У мастера десятки разных мультфильмов. Но чаще всего Ленкин работает в классической рисованной технике.
Над созданием одного мультфильма трудятся около 50 человек. Начинается все с идеи. Потом литературный сценарий, за ним режиссерский. Дальше подключаются художники, дизайнеры. Без творческих споров не обходится.
«Сценаристы любят писать: «он подумал или ему взгрустнулось». Режиссер в сценарии не имеет права такое писать. Он будет писать уже «не ему взгрустнулось» или «он подумал», а «ежик почесал голову». Он подумал – выразить в действии. Или ежик грустит, как? «Ежик опустил голову и покатилась слеза», – пояснила режиссер анимационного кино Ирина Тарасова.
«Приключения Диди» делают в технике перекладки. Каждый кадр не рисуют, а создают марионетки. Режиссер говорит, что так получается наиболее фактурная картинка.
Создают на Беларусьфильме и мультфильмы для взрослых. Новая анимационная лента «263 ночи» рассказывает о евреях в Минском гетто в годы Великой Отечественной войны. В ожидании красной армии они просидели в подвале дома почти девять месяцев. История реальная. Двое человек живы до сих пор.
За всю историю на Беларусьфильме сняли около 200 анимационных картин. Многие заняли призовые места на фестивалях в США и Европе. Успех не столько в технике, а скорее в искренности и доброте отечественной анимации. Главное, в них есть надежда, что все закончится хорошо.
Просветительские и образовательные – белорусские анимационные фильмы используют в обучении малышей в детсадах и школах. Ведь мультик – это самый простой способ рассказать детям доступно и легко о сложном и важном.
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В Беларуси каждый год выходит в прокат около пяти новых картин. Многие берут награды на престижных конкурсах.
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