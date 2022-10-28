Белорусские аниматоры готовят к выходу мультфильм «Приключения Диди»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня праздник у всех создателей и любителей мультфильмов – Международный день анимации. В Беларуси каждый год выходит в прокат около пяти новых картин. Многие берут награды на престижных конкурсах. Над чем сейчас работают мультипликаторы, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Тошка-картошка – герой, который сейчас в центре творческих поисков режиссера Александра Ленкина. Работа кипит над пятой серией приключений. Она посвящена теме экологии. У мастера десятки разных мультфильмов. Но чаще всего Ленкин работает в классической рисованной технике.



«В одно время, когда 3D-технологии завоевали популярность, люди поняли, что ручная работа, а рисованное кино – это 100% ручная работа, несет в себе больше положительных моментов. Иногда даже берут 3D-технологию, а делают потом подрисованное кино», – рассказал режиссер анимационного кино Александр Ленкин.

Над созданием одного мультфильма трудятся около 50 человек. Начинается все с идеи. Потом литературный сценарий, за ним режиссерский. Дальше подключаются художники, дизайнеры. Без творческих споров не обходится.

«Сценаристы любят писать: «он подумал или ему взгрустнулось». Режиссер в сценарии не имеет права такое писать. Он будет писать уже «не ему взгрустнулось» или «он подумал», а «ежик почесал голову». Он подумал – выразить в действии. Или ежик грустит, как? «Ежик опустил голову и покатилась слеза», – пояснила режиссер анимационного кино Ирина Тарасова.



История персонажа с необычным именем Диди рассчитана на возрастную категорию 0+. Ирина Тарасова придумала этот мультфильм для своей дочери. Пока работала над первым мини-сезоном, малышка подросла. А желание продолжить историю сказочного героя у режиссера осталось.

«Приключения Диди» делают в технике перекладки. Каждый кадр не рисуют, а создают марионетки. Режиссер говорит, что так получается наиболее фактурная картинка.





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