Компания-лоукостер начала выполнять рейсы по маршруту Минск – Москва

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Минском и Москвой сегодня начинает летать первый лоукостер. Новый рейс удобен и выгоден пассажирам. Во сколько обойдется билет, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Перелет в одну сторону стоит от 67 белорусских или 1 650 российских рублей. Такой вариант – для туристов, которые путешествуют налегке. За крупный багаж, выбор места или билет со «свободной датой» придется доплатить.

Рейсы – ежедневные. В пути туристы проведут около полутора часов, а приземлятся – во «Внуково». Из этого авиахаба быстрее добраться до крупных московских вокзалов. Чуть больше получаса – на аэроэкспрессе. Рядом с московским аэропортом строят и метро .