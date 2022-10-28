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Компания-лоукостер начала выполнять рейсы по маршруту Минск – Москва

28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Минском и Москвой сегодня начинает летать первый лоукостер. Новый рейс удобен и выгоден пассажирам. Во сколько обойдется билет, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Перелет в одну сторону стоит от 67 белорусских или 1 650 российских рублей. Такой вариант – для туристов, которые путешествуют налегке. За крупный багаж, выбор места или билет со «свободной датой» придется доплатить.

Рейсы – ежедневные. В пути туристы проведут около полутора часов, а приземлятся – во «Внуково». Из этого авиахаба быстрее добраться до крупных московских вокзалов. Чуть больше получаса – на аэроэкспрессе. Рядом с московским аэропортом строят и метро.

Между Минском и Москвой – 11 рейсов каждый день. Вдобавок белорусский авиаперевозчик летает в пять городов России: Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург.



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