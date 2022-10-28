Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Источник материала: ProBusiness

Белорусская молодежь в возрасте 18−25 лет склонна демонстрировать лояльность белорусским брендам. Так называемое поколение зумеров может переплатить за товар, если нравится его упаковка или внешний вид. Молодых людей не пугает поиск работы, а значение специальных курсов они оценивают выше стандартного высшего образования. Эти и другие любопытные выводы содержатся в исследовании, проведенном в рамках Профессионального конкурса в сфере маркетинга и брендинга БРЕНД ГОДА .

Поколение зумеров все еще остается «темной лошадкой» для компаний. Чем живет молодежь, и что ею движет, в том числе при выборе брендов, — предмет постоянного изучения. Новое исследование провело сравнение приоритетов белорусских зумеров с более старшими поколениями. Его результаты могут быть полезны HR-менеджерам, маркетологам, бренд-менеджерам, руководителям компаний.

Чем работодателю удержать зумеров

Для зумеров характерен гибкий подход к работодателю. Если работа не приносит удовольствия, 66% молодых людей абсолютно согласны и скорее согласны искать новое место. Зумеров не пугает современная ситуация на рынке труда, лишь 33% в совокупности считает, что им будет сложно найти новую работу.

Представители старших поколений реже принимают резкие решения о смене работы и бОльший процент (52% против 33% у зумеров) считает, что им будет сложно найти новую достойную работу.





Для HR-менеджеров и руководителей компаний, привлекающих молодежь, это означает приложение бОльших усилий для поддержания лояльности сотрудников-зумеров.

Чем работодатель может удержать молодежь? Возможно, обучающими курсами за счет компании. Согласно полученным данным, 60% белорусских зумеров оценивают полезность специальных курсов выше, чем высшее образование. Это дает им возможность активно развиваться и подстраиваться под изменяющиеся запросы на рынке труда.





Основные каналы коммуникации с зумерами

На основе исследования выявлены особенности медиа-потребления белорусских зумеров. Молодые люди в возрасте 18−25 лет смотрят видео на YouTube (83%), проводят время в соцсетях (88%), а также общаются в мессенджерах (82%). Они несколько более открыты к новым форматам медиа, чем старшие поколения. Так, подкасты слушает 15% опрошенных зумеров против 9% респондентов старших поколений.

В отношении к телевидению разрыв существенный: 29% зумеров все еще обращаются к ТВ, а среди старших поколений эта цифра достигает 63%. При этом возможно, что речь идет о потреблении контента через интернет-ТВ, где основным экраном выступает телевизор, а не ноутбук или смартфон.

Кроме того, зумеры реже обращаются к новостным интернет-сайтам — 49%. Для сравнения, среди старших поколений читателей интернет-СМИ больше — 72%.





Таким образом, основными каналами коммуникации с зумерами служат соцсети, YouTube, онлайн-кинотеатры. А еще 49% опрошенных молодых людей упомянули о внимании к постам блогеров и селебрити.

Молодежь проще относится к цене товара и готова переплачивать за упаковку

Исследование выявило, что около 2\3 зумеров и представителей старших поколений полностью согласны и скорее согласны с тем, что главное при выборе товара — его состав и качество.

Лояльность зумеров к белорусским брендам даже чуть выше, чем у старших поколений. Это значит, что локальные производители могут успешно конкурировать за внимание молодых потребителей с международными компаниями, не стесняясь подчеркивать свое происхождение.





Молодые люди несколько чаще, чем старшие поколения, готовы переплатить за товар, если их привлекает эргономика или упаковка — 32%. На старшие поколения эти факторы не оказывают такого влияния — 54% респондентов абсолютно не согласны и скорее не согласны платить за понравившийся внешний вид. Очевидно, что разработка дизайна товаров для аудитории зумеров — отдельная важная задача для производителей, желающих привлечь молодых потребителей.





Любопытно, что несмотря на погружение в соцсети, за любимыми брендами на социальных платформах следит не так уж много опрошенных зумеров — 26%. Среди старших поколений таких еще меньше.

22% белорусских зумеров абсолютно согласны и скорее согласны с тем, что на их отношение к бренду может повлиять мнение блогеров, за которыми они следят. У старших поколений — всего 8% процентов доверяют блогерским отзывам. Это дает брендам повод задуматься: а стоит ли много вкладывать в инфлюенс-маркетинг и, если да, то в каких блогеров инвестировать.

По данным исследования, для зумеров характерно «коллективное доверие бренду» — более 40% готовы выразить лояльность маркам, которые советуют друзья или знакомые. Можно сделать вывод, что месседж бренда «этот продукт создан для таких, как я», позволит лучше достучаться до молодежи.





Напомним, что в рамках Профессионального конкурса БРЕНД ГОДА в специальной категории «Аудитория» , введенной в этом году, у брендов появилась возможность продемонстрировать эффективную маркетинговую работу с разными целевыми группами: от детей и зумеров до представителей старшего поколения.

КСО-проекты брендов имеют значение для зумеров

И зумеры, и старшие поколения в равной степени считают, что люди прилагают недостаточно усилий для сохранения природы. На социальное неравенство также обращают внимание и те, и другие, хотя в меньшей степени, чем на экологию.





Около трети зумеров и представителей старших поколений считают важным, в каких условиях производится товар или услуга. Респонденты всех возрастов отмечают и эффект влияния компаний на окружающую среду.

В то же время и зумеры, и старшие поколения считают поддержку уязвимых слоев населения и экологии со стороны компании возможным маркетинговым ходом. Тем не менее, 21% зумеров абсолютно не согласны или скорее не согласны с тем, что производители лишь «зарабатывают очки», и готовы больше доверять подобным акциям брендов.





Вероятно, компаниям стоит раскрывать информацию о своих добрых делах в отношении социума и экологии, так как эти данные действительно имеют значение для молодых белорусов. При этом социальная активность брендов должна быть подана так, чтобы была понятна и прозрачна их эффективность.

Методология Исследование проводилось Центром системных бизнес-технологий SATIO методом онлайн-опроса (CAWI) в период с 15 по 21 сентября. Всего было опрошено 450 респондентов, проживающих в городах Беларуси с населением 50 тысяч и более человек, из которых 200 респондентов в возрасте 18−25 и 250 в возрасте 26−64. Выборка соответствует структуре генеральной совокупности по полу и региону.

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