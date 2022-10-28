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Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

28.10.2022 16:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования
Фото: fotostrana.ru

Белорусская молодежь в возрасте 18−25 лет склонна демонстрировать лояльность белорусским брендам. Так называемое поколение зумеров может переплатить за товар, если нравится его упаковка или внешний вид. Молодых людей не пугает поиск работы, а значение специальных курсов они оценивают выше стандартного высшего образования. Эти и другие любопытные выводы содержатся в исследовании, проведенном в рамках Профессионального конкурса в сфере маркетинга и брендинга БРЕНД ГОДА.

Поколение зумеров все еще остается «темной лошадкой» для компаний. Чем живет молодежь, и что ею движет, в том числе при выборе брендов, — предмет постоянного изучения. Новое исследование провело сравнение приоритетов белорусских зумеров с более старшими поколениями. Его результаты могут быть полезны HR-менеджерам, маркетологам, бренд-менеджерам, руководителям компаний.

Чем работодателю удержать зумеров

Для зумеров характерен гибкий подход к работодателю. Если работа не приносит удовольствия, 66% молодых людей абсолютно согласны и скорее согласны искать новое место. Зумеров не пугает современная ситуация на рынке труда, лишь 33% в совокупности считает, что им будет сложно найти новую работу.

Представители старших поколений реже принимают резкие решения о смене работы и бОльший процент (52% против 33% у зумеров) считает, что им будет сложно найти новую достойную работу.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Для HR-менеджеров и руководителей компаний, привлекающих молодежь, это означает приложение бОльших усилий для поддержания лояльности сотрудников-зумеров.
Чем работодатель может удержать молодежь? Возможно, обучающими курсами за счет компании. Согласно полученным данным, 60% белорусских зумеров оценивают полезность специальных курсов выше, чем высшее образование. Это дает им возможность активно развиваться и подстраиваться под изменяющиеся запросы на рынке труда.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Основные каналы коммуникации с зумерами

На основе исследования выявлены особенности медиа-потребления белорусских зумеров. Молодые люди в возрасте 18−25 лет смотрят видео на YouTube (83%), проводят время в соцсетях (88%), а также общаются в мессенджерах (82%). Они несколько более открыты к новым форматам медиа, чем старшие поколения. Так, подкасты слушает 15% опрошенных зумеров против 9% респондентов старших поколений.

В отношении к телевидению разрыв существенный: 29% зумеров все еще обращаются к ТВ, а среди старших поколений эта цифра достигает 63%. При этом возможно, что речь идет о потреблении контента через интернет-ТВ, где основным экраном выступает телевизор, а не ноутбук или смартфон.

Кроме того, зумеры реже обращаются к новостным интернет-сайтам — 49%. Для сравнения, среди старших поколений читателей интернет-СМИ больше — 72%.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Таким образом, основными каналами коммуникации с зумерами служат соцсети, YouTube, онлайн-кинотеатры. А еще 49% опрошенных молодых людей упомянули о внимании к постам блогеров и селебрити.

Молодежь проще относится к цене товара и готова переплачивать за упаковку

Исследование выявило, что около 2\3 зумеров и представителей старших поколений полностью согласны и скорее согласны с тем, что главное при выборе товара — его состав и качество.

Лояльность зумеров к белорусским брендам даже чуть выше, чем у старших поколений. Это значит, что локальные производители могут успешно конкурировать за внимание молодых потребителей с международными компаниями, не стесняясь подчеркивать свое происхождение.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Молодые люди несколько чаще, чем старшие поколения, готовы переплатить за товар, если их привлекает эргономика или упаковка — 32%. На старшие поколения эти факторы не оказывают такого влияния — 54% респондентов абсолютно не согласны и скорее не согласны платить за понравившийся внешний вид. Очевидно, что разработка дизайна товаров для аудитории зумеров — отдельная важная задача для производителей, желающих привлечь молодых потребителей.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Любопытно, что несмотря на погружение в соцсети, за любимыми брендами на социальных платформах следит не так уж много опрошенных зумеров — 26%. Среди старших поколений таких еще меньше.

22% белорусских зумеров абсолютно согласны и скорее согласны с тем, что на их отношение к бренду может повлиять мнение блогеров, за которыми они следят. У старших поколений — всего 8% процентов доверяют блогерским отзывам. Это дает брендам повод задуматься: а стоит ли много вкладывать в инфлюенс-маркетинг и, если да, то в каких блогеров инвестировать.

По данным исследования, для зумеров характерно «коллективное доверие бренду» — более 40% готовы выразить лояльность маркам, которые советуют друзья или знакомые. Можно сделать вывод, что месседж бренда «этот продукт создан для таких, как я», позволит лучше достучаться до молодежи.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Напомним, что в рамках Профессионального конкурса БРЕНД ГОДА в специальной категории «Аудитория», введенной в этом году, у брендов появилась возможность продемонстрировать эффективную маркетинговую работу с разными целевыми группами: от детей и зумеров до представителей старшего поколения.

КСО-проекты брендов имеют значение для зумеров

И зумеры, и старшие поколения в равной степени считают, что люди прилагают недостаточно усилий для сохранения природы. На социальное неравенство также обращают внимание и те, и другие, хотя в меньшей степени, чем на экологию.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Около трети зумеров и представителей старших поколений считают важным, в каких условиях производится товар или услуга. Респонденты всех возрастов отмечают и эффект влияния компаний на окружающую среду.

В то же время и зумеры, и старшие поколения считают поддержку уязвимых слоев населения и экологии со стороны компании возможным маркетинговым ходом. Тем не менее, 21% зумеров абсолютно не согласны или скорее не согласны с тем, что производители лишь «зарабатывают очки», и готовы больше доверять подобным акциям брендов.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Результаты исследования

Вероятно, компаниям стоит раскрывать информацию о своих добрых делах в отношении социума и экологии, так как эти данные действительно имеют значение для молодых белорусов. При этом социальная активность брендов должна быть подана так, чтобы была понятна и прозрачна их эффективность.

Методология

Исследование проводилось Центром системных бизнес-технологий SATIO методом онлайн-опроса (CAWI) в период с 15 по 21 сентября. Всего было опрошено 450 респондентов, проживающих в городах Беларуси с населением 50 тысяч и более человек, из которых 200 респондентов в возрасте 18−25 и 250 в возрасте 26−64. Выборка соответствует структуре генеральной совокупности по полу и региону.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская молодежь в возрасте 18−25 лет склонна демонстрировать лояльность белорусским брендам. Так называемое поколение зумеров может переплатить за товар,...
 
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