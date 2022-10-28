Беларусь полностью готова к проведению II Игр стран СНГ

В ходе проходящего в Астане заседания Совета глав правительств стран СНГ в расширенном составе Петришенко отметил, что спортивные мероприятия будут проводиться в девяти городах всех регионов страны по 21 виду спорта.

Первые Игры стран Содружества состоялись в начале сентября 2021 года в Казани.