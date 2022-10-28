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Беларусь полностью готова к проведению II Игр стран СНГ

28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь полностью готова к проведению II Игр стран СНГ, заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко.

«Проведение II Игр запланировано с 4 по 14 августа 2023 года. Беларусь полностью готова к организации данных соревнований, имеется вся необходимая спортивная и сопутствующая инфраструктура», – цитирует Петришенко ТАСС.

В ходе проходящего в Астане заседания Совета глав правительств стран СНГ в расширенном составе Петришенко отметил, что спортивные мероприятия будут проводиться в девяти городах всех регионов страны по 21 виду спорта.

Первые Игры стран Содружества состоялись в начале сентября 2021 года в Казани.

Ранее в Алматы после двухлетнего перерыва прошел традиционный фестиваль национальных видов спорта – Игры великой степи. Соревнования прошли в таких дисциплинах как кокпар, тенге алу и других.



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Проведение соревнований запланировано с 4 по 14 августа 2023 года.
 
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