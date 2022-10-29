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Главный вуз Беларуси отмечает 101-летие
29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Еще один известный выпускник вуза студентом стал без экзаменов. Министр образования Андрей Иванец химичить начал еще в школе. А вот раскладывать молекулы на атомы уже как ученый научился в университете. После окончания защитил диссертацию и получил звание самого молодого доктора химических наук в стране.
Подарок на день рождения БГУ получили и студенты. Для них открыли молодежную площадку в виде амфитеатра.
«Здесь планируется проводить различные студенческие дебаты. Для студентов прежде всего мероприятия, творческий союз, различные наши диалоговые площадки. Кроме всего прочего, это и была такая задумка проводить в современном русле занятия под открытым небом», – рассказал ректор Белгосуниверситета Андрей Король.
На свежем воздухе и изобретать будет лучше. Ведь университетские разработки не остаются на бумаге. Все находят применение: термостойкие материалы химиков – в ядерной энергетике, препараты для защиты растений – в сельском хозяйстве, лекарства для животных – в ветеринарии. На каждом факультете есть свои умы, а в вузе – возможности для их роста.
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Вуз дал старт в науке и творчестве не одной сотне известных ученых, политиков, поэтов и спортсменов.
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