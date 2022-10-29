Главный вуз Беларуси отмечает 101-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский госуниверситет отмечает 101-летие. Вуз дал старт в науке и творчестве не одной сотне известных ученых, политиков, поэтов, спортсменов. Чем им запомнились студенческие годы, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Чудо-таблетка в 10 раз эффективнее аптечной, а главное – никаких побочек. Ее разработали в БГУ. В копилке университета немало ноу-хау – чай и молоко в виде пленки, съедобная упаковка для продуктов, многоразовые водные фильтры. Курирует ученых Дмитрий Гриншпан, он с головой ушел в химию в студенческие годы. А сегодня он – профессор главного вуза страны.



«Конечно, лучший вуз, где лучше всех знают и преподают химию – это Белгосуниверситет. Поэтому я поступал на химфак. И когда у тебя есть результат, пусть он не внедрен полностью, но он новый, и ты принял в нем участие. Если у тебя есть ученики, у меня девять кандидатов наук, то значит тоже не зря мы поработали в этой области», – сообщил заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки Дмитрий Гриншпан.

Еще один известный выпускник вуза студентом стал без экзаменов. Министр образования Андрей Иванец химичить начал еще в школе. А вот раскладывать молекулы на атомы уже как ученый научился в университете. После окончания защитил диссертацию и получил звание самого молодого доктора химических наук в стране.



«Каждый третий выпускник моего курса химического факультета стал кандидатом наук. Часть из них уже работают над докторскими диссертациями. Это образование, которое позволяет через всю жизнь реализовывать себя в области науки», – сказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Подарок на день рождения БГУ получили и студенты. Для них открыли молодежную площадку в виде амфитеатра.

«Здесь планируется проводить различные студенческие дебаты. Для студентов прежде всего мероприятия, творческий союз, различные наши диалоговые площадки. Кроме всего прочего, это и была такая задумка проводить в современном русле занятия под открытым небом», – рассказал ректор Белгосуниверситета Андрей Король.

На свежем воздухе и изобретать будет лучше. Ведь университетские разработки не остаются на бумаге. Все находят применение: термостойкие материалы химиков – в ядерной энергетике, препараты для защиты растений – в сельском хозяйстве, лекарства для животных – в ветеринарии. На каждом факультете есть свои умы, а в вузе – возможности для их роста.