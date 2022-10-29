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Старейшая белорусская больница отмечает вековой юбилей

29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси врачи одной из столичных больниц берутся за самые тяжелые случаи – возвращают людям обоняние после ковида, учат их ходить заново после аварий и проводят тысячи сложных операций в год. Здравница одна из старейших в стране. Ей исполнилось 100 лет. Как отмечали вековой юбилей, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Невозможность дышать и непрерывные головные боли. У минчанки Ольги Плаксы после ковида тяжелые осложнения. В больнице курс лечения подобрали быстро.

«Капельницы назначили, антибиотики, физиопроцедуры, кукушечку промывают, нос аппаратом. Во-первых, профессиональные специалисты, во-вторых, очень внимательное отношение к пациентам, в частности нашего врача – где-то пошутит, где-то погладит, где-то хорошее слово скажет», – говорит пациент отделения отоларингологии клинической больницы Минска Ольга Плакса.

А эта техника – лучший способ восстановить опорно-двигательный аппарат. На ней заново учат ходить людей после переломов позвоночника, инсультов, черепно-мозговых травм. Рядом всегда инструктор. Андрей Гивойна поставил на ноги десятки человек.

«После данных заболеваний утрачивается на 90, а иногда и на 100% функция ходьбы. Аппарат выполняет эту функцию за пациентов, тем самым не усугубляя их состояние. Далее мы просим пациента выполнять те же движения, что показывает аппарат, и он восстанавливает утраченные функции», – пояснил инструктор-методист физической реабилитации клинической больницы Минска Андрей Гивойна.

Среди врачей и санитарок больницы много молодежи. Приходят работать после университета, приезжают из регионов.

«Наша клиника – это сплоченность опыта и молодости. У нас есть сотрудник, который проработал практически 50 лет, и конечно, очень много молодых специалистов. Есть у кого учиться и кому передавать опыт», – отмечает главный врач клинической больницы Минска Андрей Табаньков.

За профессионализм и самоотдачу. На сцене медсестры, медбратья и врачи. Сотрудников больницы наградили государственными наградами и благодарностями. Всего более 80 человек.

«Я счастлив, что работаю так давно, что моя работа оценена по достоинству. Я очень горжусь тем, как мы работаем, как работает мой коллектив, как мы спасаем людей», – поделился заведующий хирургическим отделением клинической больницы Минска Сергей Коленченко.

Больница одна из старейших в стране. Когда-то в небольшом медицинском пункте лечили железнодорожников одной из станций. Теперь в ней работают более 100 врачей, строят новые корпуса и закупают современное оборудование. Неизменно одно – забота о пациентах.

В больнице проводят около 10 тысяч операций в год. А всего помощь оказывают около 50 тысячам пациентов.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси врачи одной из столичных больниц берутся за самые тяжелые случаи – возвращают людям обоняние после ковида, учат их ходить заново после аварий и...
 
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