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Старейшая белорусская больница отмечает вековой юбилей
29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси врачи одной из столичных больниц берутся за самые тяжелые случаи – возвращают людям обоняние после ковида, учат их ходить заново после аварий и проводят тысячи сложных операций в год. Здравница одна из старейших в стране. Ей исполнилось 100 лет. Как отмечали вековой юбилей, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Невозможность дышать и непрерывные головные боли. У минчанки Ольги Плаксы после ковида тяжелые осложнения. В больнице курс лечения подобрали быстро.
А эта техника – лучший способ восстановить опорно-двигательный аппарат. На ней заново учат ходить людей после переломов позвоночника, инсультов, черепно-мозговых травм. Рядом всегда инструктор. Андрей Гивойна поставил на ноги десятки человек.
Среди врачей и санитарок больницы много молодежи. Приходят работать после университета, приезжают из регионов.
За профессионализм и самоотдачу. На сцене медсестры, медбратья и врачи. Сотрудников больницы наградили государственными наградами и благодарностями. Всего более 80 человек.
Больница одна из старейших в стране. Когда-то в небольшом медицинском пункте лечили железнодорожников одной из станций. Теперь в ней работают более 100 врачей, строят новые корпуса и закупают современное оборудование. Неизменно одно – забота о пациентах.
В больнице проводят около 10 тысяч операций в год. А всего помощь оказывают около 50 тысячам пациентов.
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В Беларуси врачи одной из столичных больниц берутся за самые тяжелые случаи – возвращают людям обоняние после ковида, учат их ходить заново после аварий и...
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