Ключевые ставки в странах СНГ и Грузии. Справка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центробанк России оставил ключевую ставку без изменений , она сохранилась на уровне 7,5%. Такое решение принял совет директоров. «МИР 24» узнал, какие ключевые ставки сейчас в странах СНГ и Грузии.

Самый низкий показатель в Азербайджане – 8% годовых, в Армении – 10%. Чуть выше в Грузии (11%), Беларуси (12%) и Таджикистане (13,5%). В Кыргызстане ключевая ставка – 14%, а самая высокая в Казахстане – 16%.