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Ключевые ставки в странах СНГ и Грузии. Справка

29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центробанк России оставил ключевую ставку без изменений, она сохранилась на уровне 7,5%. Такое решение принял совет директоров. «МИР 24» узнал, какие ключевые ставки сейчас в странах СНГ и Грузии.

Самый низкий показатель в Азербайджане – 8% годовых, в Армении – 10%. Чуть выше в Грузии (11%), Беларуси (12%) и Таджикистане (13,5%). В Кыргызстане ключевая ставка – 14%, а самая высокая в Казахстане – 16%.

Ранее стало известно, что в США продолжается рост ставок по ипотечным кредитам и снижение спроса на ипотеку на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.



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Наиболее низкий показатель в Азербайджане, самый высокий – в Казахстане.
 
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