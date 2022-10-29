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Ключевые ставки в странах СНГ и Грузии. Справка
29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центробанк России
Самый низкий показатель в Азербайджане – 8% годовых, в Армении – 10%. Чуть выше в Грузии (11%), Беларуси (12%) и Таджикистане (13,5%). В Кыргызстане ключевая ставка – 14%, а самая высокая в Казахстане – 16%.
Ранее стало известно, что в США
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Наиболее низкий показатель в Азербайджане, самый высокий – в Казахстане.
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