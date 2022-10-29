В Беларуси планируют изменить Избирательный кодекс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собираются изменить Избирательный кодекс. Так, стать кандидатами в президенты смогут граждане в возрасте от 40 лет. А пост главы государства можно будет занимать не более двух сроков подряд, передает «МИР 24».

Новые полномочия могут появиться и у Всебелорусского народного собрания . Оно сможет инициировать проверку конституционности выборов, формировать состав Центральной комиссии Беларуси и назначать судей. В 2024 году в стране впервые пройдет Единый день голосований.



«Мы, закладывая нормы в законодательный кодекс, совмещаем работу окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей, их 110. И они же выполнят окружных комиссий по выборам депутатов областных и Минского городского Совета депутатов. Все остальные комиссии будут формировать по округам, точно также будут работать, как и на обычных выборах», – заявил председатель Центральной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Работать над поправками в Избирательный кодекс будут комплексно. Подключатся государственные органы, политические партии и общественные объединения.

В стране развивают правовую грамотность. Эксперты проводят тематические диалоговые площадки на предприятиях. Это поможет бороться с недостоверной информацией в интернете.