ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируют изменить Избирательный кодекс

29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собираются изменить Избирательный кодекс. Так, стать кандидатами в президенты смогут граждане в возрасте от 40 лет. А пост главы государства можно будет занимать не более двух сроков подряд, передает «МИР 24».

Новые полномочия могут появиться и у Всебелорусского народного собрания. Оно сможет инициировать проверку конституционности выборов, формировать состав Центральной комиссии Беларуси и назначать судей. В 2024 году в стране впервые пройдет Единый день голосований.

«Мы, закладывая нормы в законодательный кодекс, совмещаем работу окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей, их 110. И они же выполнят окружных комиссий по выборам депутатов областных и Минского городского Совета депутатов. Все остальные комиссии будут формировать по округам, точно также будут работать, как и на обычных выборах», – заявил председатель Центральной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Работать над поправками в Избирательный кодекс будут комплексно. Подключатся государственные органы, политические партии и общественные объединения.

В стране развивают правовую грамотность. Эксперты проводят тематические диалоговые площадки на предприятиях. Это поможет бороться с недостоверной информацией в интернете.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работать над поправками в Избирательный кодекс будут комплексно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Старейшая белорусская больница отмечает вековой юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2022
Mir24.TV Belarus
29.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика