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В Беларуси планируют изменить Избирательный кодекс
29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси собираются изменить Избирательный кодекс. Так, стать кандидатами в президенты смогут граждане в возрасте от 40 лет. А пост главы государства можно будет занимать не более двух сроков подряд, передает «МИР 24».
Новые полномочия могут появиться и у
Работать над поправками в Избирательный кодекс будут комплексно. Подключатся государственные органы, политические партии и общественные объединения.
В стране развивают правовую грамотность. Эксперты проводят тематические диалоговые площадки на предприятиях. Это поможет бороться с недостоверной информацией в интернете.
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Работать над поправками в Избирательный кодекс будут комплексно.
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