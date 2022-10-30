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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 24 по 30 октября 2022 года
30.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Очередные изменения в регулировании цен, новшества в налогах и выход на экспорт в США и Европу даже во время санкций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Правительство
Цены на импортные лекарства валют">будут формировать по-новому: в зависимости от курса валют.
В Беларуси
Налоговое законодательство ждут важные изменения: ставка подоходного налога для ИП — 25% вместо 16%, возврат НДС в течение 5 дней, единые принципы налогообложения в Беларуси и России в части косвенных налогов и прочее. «Про бизнес» попросил опытных налоговых консультантов объяснить,
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Полезное для бизнеса
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Истории бизнеса
Ставить цель, идти к ней, извлекать из ошибок уроки, падать, подниматься и снова пробовать — это про спорт или про бизнес? И про то, и про другое, уверен Кирилл Лущик, владелец строительной компании, и одновременно — профессиональный спортсмен в прошлом.
Необычное для бизнеса
На предпринимателях и руководителях всегда много ответственности: за компанию и ее финансовое благополучие, за сотрудников, за сервис и удовлетворенность клиентов… Но нельзя же быть в постоянном напряжении — нужно давать себе время для перезагрузки. Например, можно провести уютный вечер за просмотром захватывающего сериала, который еще вдобавок поможет с принятием важных бизнес-решений.
Ловите
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Очередные изменения в регулировании цен, новшества в налогах и выход на экспорт в США и Европу даже во время санкций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
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