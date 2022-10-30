Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 24 по 30 октября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



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Очередные изменения в регулировании цен, новшества в налогах и выход на экспорт в США и Европу даже во время санкций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство скорректировало постановление № 713 о госрегулировании цен, а МАРТ утвердил регламенты процедур по согласованию перечня обязательных товаров, установления новой цены и повышения старой.

Цены на импортные лекарства валют">будут формировать по-новому: в зависимости от курса валют.

В Беларуси запустили онлайн-платформу для стартапов и инвесторов.

Налоговое законодательство ждут важные изменения: ставка подоходного налога для ИП — 25% вместо 16%, возврат НДС в течение 5 дней, единые принципы налогообложения в Беларуси и России в части косвенных налогов и прочее. «Про бизнес» попросил опытных налоговых консультантов объяснить, что меняется и как это повлияет на разные компании.

Валютную привязку в договорах аренды можно сохранить. Но только временно и с несколькими условиями. Рассказываем об одном частном случае.

Исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин рассказал, что происходило на рынке торговой недвижимости Минска в последние месяцы.

Полезное для бизнеса

Разобрали кейс магазина органических продуктов и косметики «ЭкаЕжа». Одна из соучредительниц проекта Виктория Сорокина обратилась в «Рабочую группу» , чтобы найти способ увеличить выручку компании и привлечь больше покупателей в магазин, который ориентирован на узкий сегмент аудитории.

Записали советы от компании, которая принципиально не меняет белорусскую «прописку», как выходить на европейский и американский рынки даже во время санкций , а также сделали подборку новостей из маркетинга">полезных и удивительных новостей из маркетинга.

Зумеры готовы переплачивать за внешний вид товара и лояльны к белорусским брендам. Об этом говорят результаты исследования .

Истории бизнеса

Ставить цель, идти к ней, извлекать из ошибок уроки, падать, подниматься и снова пробовать — это про спорт или про бизнес? И про то, и про другое, уверен Кирилл Лущик, владелец строительной компании, и одновременно — профессиональный спортсмен в прошлом. Читайте историю бизнеса по производству модульных домов «Ярни» и том, как строить в ситуации, когда каждый год подбрасывает новые вызовы.

Необычное для бизнеса

На предпринимателях и руководителях всегда много ответственности: за компанию и ее финансовое благополучие, за сотрудников, за сервис и удовлетворенность клиентов… Но нельзя же быть в постоянном напряжении — нужно давать себе время для перезагрузки. Например, можно провести уютный вечер за просмотром захватывающего сериала, который еще вдобавок поможет с принятием важных бизнес-решений.

Ловите подборку отличных сериалов о бизнесе , которые помогают находить решения даже в самых сложных ситуациях и вдохновляют на рост и развитие.

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