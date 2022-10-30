Белорусские логистические компании наращивают объемы грузоперевозок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские перевозчики обкатали новые схемы работы. После введения санкций транспортный рынок замер, но сейчас вновь активизировался. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В Беларуси организовали специальные площадки для перецепки и перегрузки товаров. Водитель машины с номерами ЕС передает их коллеге на фуре с белорусскими. Либо товары перегружают, либо забирают «хвост».

«Процесс перегрузки и перецепки способствует восстановлению потерь транспортной работы белорусских перевозчиков и переориентации их на рынок ЕАЭС и азиатского региона», – отметил директор брестского филиала «Белтаможсервис» Виталий Балдовский.

В основном, такие площадки находятся рядом с границей – в транспортно-логистических центрах. На сегодня их 18. Весной в сутки они принимали около 1200 фур, этой осенью – уже больше трех тысяч.

«После совершения грузовых операций к продолжению международной перевозки привлекаются перевозчики, зарегистрированные в государствах-членах Евразийского экономического союза. В большинстве своем это белорусские, российские и казахстанские перевозчики», – сообщил заместитель начальника отдела главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Власенко.

Дальнобойщик Валентин Иванчук накручивает в месяц не одну тысячу километров. Сейчас для него дороги две дороги – белорусская и российская.

«Из основных это Республика Беларусь и Российская Федерация. А из новых направлений это Казахстан, Узбекистан и Таджикистан», – сказал дальнобойщик Валентин Иванчук.

В Беларуси по некоторым направлениям экспортных перевозок объемы выросли многократно . Лидирует Турция – рост в пять раз, дальше идет Грузия – в четыре раза.

«Также традиционно растет направление в Российскую Федерацию. Рост в этом году составил 93% по сравнению со вторым кварталом и 129% по сравнению с прошлым годом», – рассказала директор компании-представителя международной биржи автомобильных грузоперевозок Татьяна Солдатенко.

«Второе – это направление китайского рынка. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации сейчас белорусским водителям запрещено заезжать на территорию Китайской республики. Но все происходит по такому же принципу перегруза. Тем не менее, мы понимаем, насколько это обширный рынок», – отметила председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.

Везти стали больше мебели, продуктов питания, бытовой химии, детской одежды. Перевозчики успешно отработали новую логистику.

Внутренний грузопоток Беларуси тоже увеличился – на 25% во втором квартале по сравнению с первым.