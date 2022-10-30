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Белорусские логистические компании наращивают объемы грузоперевозок
30.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские перевозчики обкатали новые схемы работы. После введения санкций транспортный рынок замер, но сейчас вновь активизировался. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
В Беларуси организовали специальные площадки для перецепки и перегрузки товаров. Водитель машины с номерами ЕС передает их коллеге на фуре с белорусскими. Либо товары перегружают, либо забирают «хвост».
В основном, такие площадки находятся рядом с границей – в транспортно-логистических центрах. На сегодня их 18. Весной в сутки они принимали около 1200 фур, этой осенью – уже больше трех тысяч.
«После совершения грузовых операций к продолжению международной перевозки привлекаются перевозчики, зарегистрированные в государствах-членах Евразийского экономического союза. В большинстве своем это белорусские, российские и казахстанские перевозчики», – сообщил заместитель начальника отдела главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Власенко.
Дальнобойщик Валентин Иванчук накручивает в месяц не одну тысячу километров. Сейчас для него дороги две дороги – белорусская и российская.
«Из основных это Республика Беларусь и Российская Федерация. А из новых направлений это Казахстан, Узбекистан и Таджикистан», – сказал дальнобойщик Валентин Иванчук.
В Беларуси по некоторым направлениям экспортных перевозок
«Второе – это направление китайского рынка. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации сейчас белорусским водителям запрещено заезжать на территорию Китайской республики. Но все происходит по такому же принципу перегруза. Тем не менее, мы понимаем, насколько это обширный рынок», – отметила председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.
Везти стали больше мебели, продуктов питания, бытовой химии, детской одежды. Перевозчики успешно отработали новую логистику.
Внутренний грузопоток Беларуси тоже увеличился – на 25% во втором квартале по сравнению с первым.
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В стране организовали специальные площадки для перецепки и перегрузки товаров.
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