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Драники, танцы, соломенные игрушки: белорусы зарубежья прошли на родине творческую стажировку

30.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит творческая стажировка для белорусов зарубежья. В программе народные песни и танцы, изучение быта и культуры родного народа. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на мастер-классах и собрала впечатления.

Алла Сандлер не может жить без родины. В Беларусь приезжает каждый год. А американским друзьям прививает любовь ко всему белорусскому. И так уже много лет.

«Драники объединяют всех. Куда бы я ни ехала, драники на первом месте. Еду на Аляску – угощаю драниками, еду в Пуэрто-Рико – угощаю драниками. Я считаю, что драники – это средство народной дипломатии», – говорит представительница белорусской диаспоры в США Алла Сандлер.

Некоторые белорусы зарубежья на родине впервые. Тем интереснее им узнавать ее культуру и традиции. «Лявоника», «суботка» и «на реченьке» – народно-бытовые белорусские танцы. Движения несложные. Главное – уловить ритм и запомнить рисунок танца.

«Белорусские танцы с одной стороны знакомы, а с другой стороны о них каждый раз что-то новое узнаем. Вернувшись в Сибирь, к себе на родину, будем с нашими земляками делиться этой культурой», – говорит участник общественной организации национально-культурной автономии белорусов Иркутска Виктор Синкевич.

Есть среди диаспор и самые активные. Без них не проходит ни один праздник. И даже появляются новые.

« Алуште провели День белорусского драника, в Бахчисарае – фестиваль «Белорусский хоровод», а в Феодосии – фестиваль «Родные песнопения», – отмечает руководитель землячества белорусов Крыма «Сябрына» Виталий Бартохов.

Встретиться с земляками, прикоснуться к традициям и увидеть малую родину. Творческая стажировка собрала белорусов из семи стран. Чтобы можно было все изучить, а после передать знания землякам.

«Здесь обоюдная заинтересованность, и чем больше наши земляки расскажут хороших правдивых слов у себя на местах, тем понятнее, справедливее и объективнее будут представления о нашей стране», – заявил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

У участников стажировки насыщенная программа. За неделю их научат готовить национальные блюда, плести вещи и игрушки из соломы, расскажут о диалектах белорусского языка.

Творческие стажировки для белорусов зарубежья проводятся с 2016 года и очень популярны среди диаспор.



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В Беларуси проходит творческая стажировка для белорусов зарубежья. В программе народные песни и танцы, изучение быта и культуры родного народа.
 
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