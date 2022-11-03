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Законопроект о Всебелорусском народном собрании переходит с диалоговых площадок на экспертную

03.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершается масштабное общественное обсуждение двух законопроектов – об изменении Избирательного кодекса и Всебелорусском народном собрании. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Сегодня финал народного обсуждения важных для Беларуси законопроектов. В феврале в стране прошел референдум, приняли поправки в Конституцию. Теперь некоторые законы необходимо изменить и принять новые.

Разработчики и депутаты собирают диалоговые площадки по всей стране. На них любой участник может высказать свои идеи. Так законопроект о Всебелорусском собрании станет народным.

«Предложения поступают разные – от общих идей, общих оценок с историческим экскурсом. Есть критика, есть конструктивные предложения по дальнейшему развитию законодательства», – сказала председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Светлана Любецкая.

Всебелорусское народное собрание получило статус высшего представительного органа народовластия. Оно сможет отменять законы, смещать с должности президента, вводить в стране чрезвычайное положение. Эксперты говорят: народное вече – это помощь главе государства, парламенту и страховка для народа и правительства.

«Такие важнейшие вопросы, как направления внешней и внутренней политики, программ социально-экономического развития – вот это будет принимать Всебелорусское народное собрание. Такого ведь раньше у нас не было», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Обновят и Избирательный кодекс. Так электоральная кампания 2024 года пройдет по новым правилам. Белорусы в Единый день голосования выберут депутатов в Палату представителей и местные Советы, а также делегатов во Всебелорусское народное собрание.

А ВНС может инициировать проверку легитимности выборов, формировать состав ЦИК и назначать судей. Кроме этого, под редакцию попали положения о выборах президента.

«Например, то, что кандидаты в президенты могут баллотироваться по достижении 40-летнего возраста. То, что дается право на участие в избирательных кампаниях гражданам, которые задержаны, но еще не осуждены, находятся под следствием», –пояснил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Еще одна новация – отмена избирательных участков за границей. В ЦИК объясняют это небольшим количеством голосующих, эпидобстановкой и сокращением числа работников дипмиссий.

Предложения белорусов передадут на обработку экспертам. Затем законопроекты передадут в парламент. Разработчики планируют, что это произойдет уже к концу этого года.

В Беларуси прошло уже шесть всенародных собраний. Следующее планируют на первую половину 2024 года.



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Также завершается общественное обсуждение законопроекта об изменении Избирательного кодекса Беларуси.
 
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