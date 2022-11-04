«Не нанимайте рабочие руки. Ищите людей, которые готовы стать чем-то большим». Как избежать фатальной ошибки на старте бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Владелец бизнеса стремится расширить компанию — и нанимает для этого узких специалистов. Все выглядит логично: человека, выполняющего одну функцию, легко нанять, ввести в должность и контролировать. Но эта идея разрушительна для бизнеса, считает консультант по управлению Александр Высоцкий. В этой статье он объясняет свою точку зрения.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Кейс

— Когда жил в Нью-Йорке, познакомился в бизнес-клубе с женщиной. Она горела идеей открыть бизнес по производству вкусного и полезного печенья. В течение полутора лет она разрабатывала рецепт: она хотела, чтобы в составе не было сахара, муки и молочных продуктов, но при этом печенье оставалось вкусным. Задача непростая, однако она справилась. Сделала брендинг, разработала торговую марку, начала производство. Предложила свою продукцию кофейням, а их на Манхэттене тысячи. И постоянно появляются новые.

Печенье начало пользоваться спросом, бизнес пошел в гору, владелица отошла от производства. Но заметила, что теперь она только бегает по кофейням и убеждает их руководство взять продукцию. Решила делегировать эту обязанность, наняв коммуникабельную сотрудницу. Но никакие другие функции передать ей не могла: у новенькой попросту не хватало квалификации.

В чем ошибка

Моя знакомая пошла по стандартному пути: так делают многие владельцы. Бизнес тех, кто предпочитает нанимать узких специалистов, выглядит следующим образом: есть владелец, который отвечает за все, и исполнители, выполняющие примитивные функции. Такой подход приводит к перегрузке и стрессу владельца. Он будет «переставлять руки и ноги» исполнителям и решать любую проблему, которая минимально выходит за их зону ответственности.



Фото: andreyparabellum.ru

В итоге компания перестает расти, застревает на одном уровне. И все из-за неправильного распределения обязанностей. Да, идея узких специализированных функций очень привлекательна. Но строить бизнес и организацию нужно сверху вниз: сначала должны появляться люди, которые отвечают за целые области.

Если вернуться к кейсу моей знакомой, то она могла сразу начать поиск директора по маркетингу и продажам, рассказав о планах и перспективах своей компании. Пока бизнес на старте, ему нужно будет 80% времени бегать по кофейням. Со временем у него появятся маркетологи и продавцы, которыми он будет управлять. Уверен, что она легко бы нашла человека с амбициями, но который был бы согласен сначала выполнять работу рядового сотрудника. Но эта идея даже не пришла ей в голову.



Фото: imena.guru

Что делать

Возьмите лист бумаги и опишите все процессы, которые есть у вас в компании. Распределите так, чтобы получились области ответственности. Например, директор по маркетингу — работа с социальными сетями, реклама, взаимодействие с покупателями. Попробуйте нарисовать функциональную оргструктуру и распределить функции так, чтобы у одного руководителя было пять-семь прямых подчиненных. Она поможет понять, сколько людей и на какие должности вам нужно нанимать. Это позволит правильно составить объявление о найме и провести собеседование.

Вывод

Когда вы создаете бизнес, старайтесь не нанимать просто рабочие руки. Ищите людей, которые готовы стать чем-то большим, и делегируйте им целые области. Таким образом вы сможете нанять сотрудников, которые потенциально займут ключевые позиции. Да, возможно, сначала им не будет хватать опыта, но ментально они будут видеть себя руководителями.

Нанимайте людей, готовых брать ответственность за целую область и в будущем ею управлять. Да, они будут приносить проблемы, и вам придется их обучать. Но если вы выбрали правильного человека, то с ростом бизнеса нагрузка на вас как на владельца не будет расти, вы не станете слабым звеном, из-за перегрузки которого бизнес перестанет расширяться.

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