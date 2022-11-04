В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Источник материала: ProBusiness

Ключевое событие в сфере коммуникаций — Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» — состоялось 25 и 26 октября в Minsk Marriott Hotel.





Генеральным партнером мероприятия выступила платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.





В этом году Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» посетили более 350 представителей компаний с целью повышения конкурентоспособности своих брендов и достижения успешных результатов благодаря эффективным стратегиям маркетинга.





Ключевыми темами Форума стали новые парадигмы эффективности маркетинга и стратегии эффективного маркетинга в сезон кризиса. В течение двух дней деловой программы Форума было проведено более 70 мастер-классов, основанных на реальных кейсах 2022 года.

Перед участниками выступили 50 спикеров, представляющих международные и локальные бренды: собственники, топ-менеджеры, директора по маркетингу, креативные директора, стратеги и другие представители маркетингового и коммуникационного сообщества Беларуси.





Кульминацией события стала закрытая Церемония награждения, на который были объявлены победители Премии эффективности маркетинга ADMA , Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА и Конкурса «Молодые креаторы».

Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определяет лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности. Конкурсные проекты Премии эффективности маркетинга ADMA оценивались в два этапа 7 составами жюри, в состав которого вошли более 55 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды. На первом этапе были выбраны финалисты, среди которых члены жюри определили призеров и победителей Премии.

Алена Устинович, Председатель правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, отмечает: «В этом году участники боролись за призовые места, демонстрируя не только креативные материалы, но и серьезную работу службы маркетинга компаний за прошедшие 2 года. Было много интересных решений, которые поразили членов жюри комбинаторностью использования новейших маркетинговых решений, в том числе с минимальным бюджетом. Маркетинговая оставляющая с показателями эффективности является конфиденциальной, но можно с уверенностью считать, что финалисты и призеры Премии заслуживают профессиональное признание на самом высоком уровне».

С видеокейсами победителей Премии можно ознакомиться по ссылке .





Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА объявил лучшие проекты, реализованные в сфере креатива, брендинга и digital на рынке коммуникаций. В этом году на награды Фестиваля рекламы ЛАМА претендовали 311 конкурсных работ. Посмотреть видеокейсы победителей Фестиваля можно по ссылке .





В рамках Фестиваля рекламы ЛАМА состоялся Конкурс «Молодые Креаторы». Результаты конкурса войдут в рейтинг «Young Creators» АКМА, первым партнером которого стал МТБанк — банк, который разделяет ценности и находится на одной волне со своими клиентами. Подробнее узнать о проектах финалистов Конкурса можно по ссылке .



