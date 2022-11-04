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В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

04.11.2022 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Ключевое событие в сфере коммуникаций — Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» — состоялось 25 и 26 октября в Minsk Marriott Hotel.

В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Генеральным партнером мероприятия выступила платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

В этом году Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» посетили более 350 представителей компаний с целью повышения конкурентоспособности своих брендов и достижения успешных результатов благодаря эффективным стратегиям маркетинга.

В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Ключевыми темами Форума стали новые парадигмы эффективности маркетинга и стратегии эффективного маркетинга в сезон кризиса. В течение двух дней деловой программы Форума было проведено более 70 мастер-классов, основанных на реальных кейсах 2022 года.

Перед участниками выступили 50 спикеров, представляющих международные и локальные бренды: собственники, топ-менеджеры, директора по маркетингу, креативные директора, стратеги и другие представители маркетингового и коммуникационного сообщества Беларуси.

В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Кульминацией события стала закрытая Церемония награждения, на который были объявлены победители Премии эффективности маркетинга ADMA, Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА и Конкурса «Молодые креаторы».

Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определяет лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности. Конкурсные проекты Премии эффективности маркетинга ADMA оценивались в два этапа 7 составами жюри, в состав которого вошли более 55 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды. На первом этапе были выбраны финалисты, среди которых члены жюри определили призеров и победителей Премии.

Алена Устинович, Председатель правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, отмечает: «В этом году участники боролись за призовые места, демонстрируя не только креативные материалы, но и серьезную работу службы маркетинга компаний за прошедшие 2 года. Было много интересных решений, которые поразили членов жюри комбинаторностью использования новейших маркетинговых решений, в том числе с минимальным бюджетом. Маркетинговая оставляющая с показателями эффективности является конфиденциальной, но можно с уверенностью считать, что финалисты и призеры Премии заслуживают профессиональное признание на самом высоком уровне».

С видеокейсами победителей Премии можно ознакомиться по ссылке.
В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА объявил лучшие проекты, реализованные в сфере креатива, брендинга и digital на рынке коммуникаций. В этом году на награды Фестиваля рекламы ЛАМА претендовали 311 конкурсных работ. Посмотреть видеокейсы победителей Фестиваля можно по ссылке.

В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

В рамках Фестиваля рекламы ЛАМА состоялся Конкурс «Молодые Креаторы». Результаты конкурса войдут в рейтинг «Young Creators» АКМА, первым партнером которого стал МТБанк — банк, который разделяет ценности и находится на одной волне со своими клиентами. Подробнее узнать о проектах финалистов Конкурса можно по ссылке.

В Минске состоялся Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

 
 
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Ключевое событие в сфере коммуникаций -Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» - состоялось 25 и 26 октября в Minsk Marriott Hotel.
 
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