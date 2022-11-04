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Белорусские предприятия в ответ на санкции нарастили экспорт
04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ответ на санкции и
Мозырский лесхоз смог переориентировать свою продукцию на новые рынки – поменял логистику и партнеров. В итоге заказы расписаны до конца года.
А нефтеперерабатывающий завод работает над новым проектом, который позволит получать еще больше топлива. Ежегодно в Мозырском районе на техническое перевооружение предприятий выделяют сумму, превышающую 11 миллиардов российских рублей.
Всего предприятия Мозырского региона экспортируют свою продукцию в 37 стран.
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Мозырский лесхоз смог переориентировать свою продукцию на новые рынки – поменял логистику и партнеров.
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