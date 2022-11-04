Белорусские предприятия в ответ на санкции нарастили экспорт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ответ на санкции и расширение экспорта – направления работы белорусских предприятий в нынешних условиях. Депутаты парламента страны и эксперты посетили некоторые из них в Гомельском районе, передает «МИР 24».

Мозырский лесхоз смог переориентировать свою продукцию на новые рынки – поменял логистику и партнеров. В итоге заказы расписаны до конца года.



«Даже та же Европа все равно пытается у нас покупать продукцию, но только через определенные азиатские страны. Мы сегодня переориентировались на Китай, Россию, Азербайджан, отрабатываем новые пути с Узбекистаном», – сообщил директор лесхоза Александр Титок.

А нефтеперерабатывающий завод работает над новым проектом, который позволит получать еще больше топлива. Ежегодно в Мозырском районе на техническое перевооружение предприятий выделяют сумму, превышающую 11 миллиардов российских рублей.



«Крайне важно в этих условиях работать над созданием технологических зон, кластеров, которые будут полностью обеспечивать работу отечественных предприятий, начиная от поставки сырья и заканчивая сбытом. Но в серединке должны быть и комплектующие, и поставки компонентов, технологических решений», – заявил депутат Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных.

Всего предприятия Мозырского региона экспортируют свою продукцию в 37 стран.