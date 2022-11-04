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Беларусь и Россия намерены создать совместную спутниковую группировку

04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о планах создания совместно с Россией космической спутниковой группировки, в том числе и в оборонных целях. Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

«Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе – космических аппаратов. Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников», – заявил Лукашенко в пятницу на встрече с трудовым коллективом Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Президент напомнил, что Беларусь сегодня имеет «спутник, который с высоты 500-600 км просматривает объект в 35 см». Руководитель республики также пообещал, что «в ближайшее время» в космос отправится белорусский космонавт.

Ранее стало известно, что российский спутник впервые применили в интересах сети 5G. В будущем это решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах.



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Космические аппараты будут использоваться в том числе и в оборонных целях.
 
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