Беларусь и Россия намерены создать совместную спутниковую группировку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о планах создания совместно с Россией космической спутниковой группировки, в том числе и в оборонных целях. Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА .

«Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе – космических аппаратов. Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников», – заявил Лукашенко в пятницу на встрече с трудовым коллективом Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Президент напомнил, что Беларусь сегодня имеет «спутник, который с высоты 500-600 км просматривает объект в 35 см». Руководитель республики также пообещал, что «в ближайшее время» в космос отправится белорусский космонавт.