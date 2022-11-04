Как работать на маркетплейсах и зачем проверять все накладные? Юрист разобрал 11 нюансов и ответил на 9 типичных вопросов бизнеса по постановлению № 713

Источник материала: ProBusiness





«С 6 октября 2022 года, когда появились первые новости о заморозке цен, я живу, практически полностью погрузившись в эту тему. За это время ответил уже на сотни вопросов клиентов и подписчиков, написал комментарии к основным принятым по этой теме НПА, провел прямой эфир в Instagram и снял видео-курс „Про цены“ , — говорит юрист Илья Латышев. — Многие вопросы, которые приходят или которые вижу в телеграм-канале , мне кажутся уже банальными, потому что я отвечал на них десятки раз. Однако для каждого, кто эти вопросы задает, они очень важны». Поэтому директор «Юридической компании Ильи Латышева» согласился прокомментировать самые важные нюансы постановления правительства № 713 «О новой системе регулирования цен» со всеми его корректировками.

Илья Латышев

Директор «Юридической компании Ильи Латышева»

Здесь обозначены лишь основные моменты по работе с Постановлением № 713 и ответы на типичные вопросы. Если у вас останутся вопросы, то вы можете задать их нашему эксперту здесь . Позже мы опубликуем ответы на портале «Про бизнес».

1. Действует ли установленный п. 1 Директивы № 10 запрет на рост цен?

— К сожалению, белорусский законодатель любит оставлять юристам неразгаданные ребусы. Одним из них стало принятие постановления № 713, когда директиву № 10 еще не отменили. Я и ряд моих коллег-юристов высказывали мнение, что директива как указ программного характера свою роль выполнила — во исполнение ее появилось постановление № 713. Соответственно, после принятия постановления нужно руководствоваться им, а не п. 1 директивы № 10 и цены можно повышать, но в рамках, установленных постановлением.

Президент также высказался на одном из совещаний, что запрета на тотальную заморозку цен не было. Запрет был на период с 6 по 20 октября. Однако несмотря на это, МАРТ в своих письмах с ответами на вопросы бизнеса, а также на встречах и консультациях вплоть до начала ноября продолжал указывать, что директива действует и цены следует формировать в четком соответствии с ней. Как это делать (особенно, если сформированная по правилам постановления № 713 цена получалась выше, чем была на 05.10.2022), МАРТ, правда, не объяснял.

Большинство понимало это прямо — директива действует, цены повышать по сравнению с 5 октября нельзя…





Частично накал страстей в отношении данной правовой коллизии разрешило появившиеся 1 ноября письмо Совмина № 32/810−6780/255 «О решении Главы государства» и разъяснение МАРТ «О системе регулирования цен» , в которых было указано, что с 19 октября в работе следует руководствоваться требованиями постановления № 713.

Однако окончательно данная коллизия будет разрешена только после принятия соответствующего указа президента, который четко ограничит период действия п. 1 Директивы 10 интервалом с 6 по 18 октября.

2. Как определять товары, в отношении которых применяются правила формирования цены, установленные постановлением № 713?

Исходя из целей введения регулирования цен, которые озвучивались в начале октября, — не допустить рост потребительских цен и т.п., логичным было предположить, что новое регулирование цен будет касаться именно потребительских товаров. Под ними, в частности, понимаются, товары, используемые населением, как правило, для личного и общесемейного потребления (абз.12 п. 2 Методики по расчету сводного индекса цен производителей промышленной продукции, утв. постановлением Национального статистического комитета от 11.01.2018 № 3).

Но пункт 1 постановления № 713 дал иное определение потребительским товарам для целей постановления — производимые (ввозимые) и (или) реализуемые на внутренний рынок Республики Беларусь, указанные в перечне согласно приложению 1.

Пункт 23 постановления № 713, который содержит перечень исключений из действия постановления, не содержит исключений для продажи товаров по перечню из приложения 1 для собственного потребления юридическими лицами. То есть получается, что если товар попал в приложение 1, то цена на него регулируется независимо от того, предназначен этот товар для продажи конечному потребителю физическому лицу или юридическому.

К примеру, картриджи для воды может покупать физлицо для бытового использования, а может покупать крупное промышленное предприятие для установки в систему фильтрации своего производственного оборудования. Но и в том, и в другом случае цены на них импортеры и оптовики должны формировать в соответствии с постановлением № 713.

Также не содержит постановление № 713 исключений и для продажи товаров юрлицам через процедуру закупки, через биржу и т.д.

На мой субъективный взгляд, все поставки товаров в адрес юрлиц для собственного потребления было бы целесообразно вывести из-под сферы действия постановления. Но, возможно, здесь у законодателя есть свой план, который широкой общественности не сообщается.

3. Обратите внимание на определение товаров, которые входят в перечень из постановления № 713.

В изначальных своих разъяснениях МАРТ рекомендовал пользоваться перечнем, установленным постановлением МАРТа от 5 июня 2018 г. № 46, а для дополнительного уточнения — постановлением статкомитета от 28 августа 2020 г. № 76.

В разъяснениях, вышедших чуть позже, МАРТ уже рекомендует пользоваться этими двумя актами в совокупности и если, исходя хотя бы из одного из этих актов, товар «может быть отнесен к группе, подгруппе, классу, категории …» и т.д., то такой товар, с точки зрения МАРТа, относится к категории регулируемых товаров в соответствии с постановлением № 713.

В очередных разъяснениях МАРТ указывает на исключение, когда запасные части для легковых автомобилей могут не подпадать под действие постановления № 713.

То есть, с одной стороны, нет четкого и однозначного перечня товаров, на которые распространяется действие постановления № 713, поскольку есть отсылки к иным актам, а с другой стороны, МАРТ своими разъяснениями постоянно что-то меняет.





4. Цены на работы, услуги, аренду и прочее постановление № 713 не регулирует, но все неоднозначно.

То есть ценообразование на работы, услуги, а также товары, которые в приложение 1 к постановлению № 713 не попали, будет свободным.

Хотя в вышедших 02.11 разъяснениях МАРТа, уже указывается, что если вещь по индивидуальному заказу изготавливается из материалов исполнителя и/или исполнитель является ее собственником, то исполнитель в терминах постановления № 713 является производителем и на него требования постановления полностью распространяются.

По такой логике, любая индивидуально изготовленная вещь может быть признана новым товаром в терминах постановления и цену на нее придется согласовывать…

5. Согласование цен на новые товары и повышения цен вводится только для производителей.

Импортеры, оптовики и розница могут только применять установленные постановлением № 713 надбавки и повышать цену даже по согласованию с исполкомом не могут.

Многие из розничных продавцов, кто писал мне вопросы, сетовали, что их затраты не покроются максимальной торговой надбавкой, установленной постановлением. Знакомая владелец чайного магазинчика поделилась, что работает в ноль с надбавкой в 200%. А с надбавкой в 30% она просто уйдет в минус…

6. Для производителей устанавливается норматив рентабельности на новые товары — 10%. Рентабельность выше — обращайтесь за согласованием.

При этом если производить ранее выпускавшиеся товары и реализовывать их по отпускным ценам не выше, чем были на 19.10.2022, то норматив рентабельности может быть любой.

А вот каким может быть норматив рентабельности в отношении ранее выпускавшихся товаров при повышении отпускных цен на них, постановление № 713 умалчивает. Рискну предположить, что те же 10%. Но, как оно будет на практике, скоро узнаем — когда производители пойдут на согласование повышения отпускных цен или когда МАРТ издаст очередные разъяснения.

Кстати, относительно согласования повышения отпускных цен производителями есть еще один нюанс. Недостаточное экономическое обоснование повышения цен — одно из оснований для отказа в согласовании. А критериев достаточности такого обоснования постановление № 713 или акты МАРТа пока не содержат. Судя по всему, оценивать «достаточность» будет по своему внутреннему убеждению ответственный сотрудник исполкома или созданной при нем комиссии.

Также производители должны с 1 ноября составлять и утверждать экономические расчеты, обосновывающие уровень отпускных цен с расшифровкой статей затрат.

Указ президента от 25 февраля 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» освобождает от составления таких расчетов в отношении товаров, подпадающих под указ, производителей, применяющих УСН. Постановление № 713 такого исключения не содержит.





7. Импортеры должны обосновывать контрактные цены.

И прикладывать такие обоснования к экономическим расчетам, обосновывающим сформированные ими отпускные цены. ГТК будет мониторить уровень контрактных цен на импортируемые в Беларусь товары и еженедельно сообщать информацию по ним в МАРТ.

Пока непонятно, как будет рассматриваться обоснованность контрактных цен. Ведь в зависимости от условий оплаты, размеров партий и т.д. обоснованной ценой в каждом конкретном случае не обязательно будет самая низкая цена. Критериев оценки обоснованности постановление № 713 не содержит. Думаю, что здесь, как и с производителями, оценка обоснованности будет отдана на откуп отдельных исполнителей.

8. Вводятся новые административные процедуры:

— согласования перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте (мало иметь ассортиментный перечень, теперь надо будет иметь еще и этот),

— согласования установления и повышения отпускной цены на товары (срок — 10 раб. дней, на «скоропорт» — 5),

— согласование товарообменных операций без поступления денежных средств (привет, очередной запрет на бартер).

МАРТ принял соответствующие постановления , утвердил формы документов.

А 2 ноября появилось постановление МАРТа от 25 октября 2022 г. № 68 «Об изменении постановления МАРТ от 19 ноября 2020 г. № 74». Исходя из беглого изучения этого постановления, можно сделать выводы, что:

— в перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, необходимо включать те же позиции, что и в ассортиментный перечень, и по тем же правилам;

— перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, не требуется для тех же торговых объектов, в которых не требуются и ассортиментные перечни.

В чем смысл наличия двух перечней: ассортиментного и товаров, обязательных к наличию, — мне, честно говоря, непонятно.

9. В накладных нужно будет указывать размер примененной надбавки и другую информацию по составу цены товаров.

Неуказание такой информации или указание недостоверной информации повлечет ответственность — штраф до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих документах.

Мне задавали вопросы, должен ли покупатель контролировать указание поставщиком необходимой информации в накладной, может ли он отказаться принимать неправильно заполненную накладную и кто в конечном итоге понесет ответственность за неправильное заполнение накладной.





Эти моменты в законодательстве не прописаны. На мой взгляд, покупателю целесообразно проверять накладные и в случае отсутствия предусмотренной постановлением № 713 информации возвращать их поставщикам. Ведь в конечном итоге без такой информации субъект торговли не сможет правильно сформировать цену и понесет ответственность за это. А ответственность за неправильное заполнение накладных, на мой взгляд, должны нести исключительно поставщики.

10. Запрещаются торговые премии и иные аналогичные вознаграждения, кроме комиссионного, при реализации в розничные сети товаров отечественного производства.

Подчеркну, что для товаров иностранного производства и при оптовой торговле этот запрет не действует.

Кстати и применение договора комиссии ограничивается: выступать комитентами и формировать розничную цену, исходя из постановления № 713, могут только производители/импортеры.

11. С 1 января 2023 года запрещаются бартер, мена, зачет, новация, отступное. За некоторыми исключениями.

По этому пункту основное, что можно сказать, — это «спасибо» законодателю, что дал время подготовиться и вспомнить старые схемы работы.

Еще один момент — буквальное толкование этого пункта постановления № 713 в совокупности с пунктом 23, который предусматривает перечень отношений, на которые требования постановления не распространяются, дают основания сделать вывод о том, что в отношениях, указанных в пункте 23 постановления, бартер, мена, зачет, новация, отступное возможны. Но МАРТ в одном из своих разъяснений указывает иную позицию — запрет неденежного прекращения обязательств распространяется на все отношения по реализации потребительских товаров без исключения.

9 типичных вопросов по 713-му постановлению:

Выскажите свое мнение по поводу регулирования цен на изготовление мебели, пошив одежды по индивидуальным заказам.

Это работы, на них Постановление 713 не распространяется.

Однако в разъяснениях, вышедших 2 ноября, МАРТ указывает, что если вещь по индивидуальному заказу изготавливается из материалов исполнителя и/или исполнитель является собственником изготовленной вещи, то исполнитель в терминах постановления № 713 является производителем и на него требования постановления полностью распространяются.

Поэтому в договоре подряда нужно четко предусматривать, что собственником изготовленной по индивидуальному заказу вещи является заказчик.

Что же является новыми товарами? Мы производим сумки из натуральной кожи. Каждый месяц выпускаем новые модели (новые по дизайну, по цвету и фактуре натуральной кожи). Будут ли новые модели сумок являться новыми товарами, цены на которые необходимо согласовывать?

В соответствии с примечанием к подпункту 3.4 пункта 3 ПСМ 713 под новыми потребительскими товарами понимаются:

1. новая продукция (впервые произведенная продукция), к которой относится продукция:

— впервые произведенная изготовителем;

— не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь;

— впервые произведенная изготовителем и не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь;

2. новый вид продукции — продукция, уже производимая ранее изготовителем, но получившая новое обозначение или новое определение (наименование), которая подвергалась значительной степени технологических изменений и (или) изменению классификационного кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки (обработки).





При этом новое обозначение или новое определение (наименование) обусловлено:

значительной степенью усовершенствования или модификацией ее свойств, параметров, признаков или характеристик;

измененной областью применения;

новым или в значительной степени отличающимся (не менее чем на 30 процентов по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией) составом применяемых материалов или компонентов.

Госстандарт в своих разъяснениях приводит такие примеры:

Если предприятие изготавливало только обувь и начало выпускать сумки, то сумки именно для этого предприятия будут новой продукцией.

Организация изготавливала тарелки столовые размером 225 мм из стекла. Затем стала выпускать тарелки столовые размером 225 мм из металла. Эти тарелки (т.е. из металла) будут являться новым видом продукции.

Предполагаю, что в ситуации из вопроса значительных изменений состава применяемых материалов или компонентов не происходит и код по ТН ВЭД не меняется. Если так, то это не будет считаться новым товаром. Ну, а если такие изменения будут, тогда да, придется цену на новые сумки согласовывать.

Мы импортеры, раннее заключён годовой договор по тендеру на инструмент который оказался в перечне ПСМ 713, цена зафиксирована в долларах, при последующих поставках цена будет выше, чем по ПСМ с надбавкой. Надо ли внести изменение в договор на уменьшение цены или все-таки отгружать по цене, как в договоре?

Если цена будет выше чем по ПСМ с надбавкой, то надо вносить изменения в договор в части цены.

Компания-импортер. С учётом контрактной цены+затрат+максимальной надбавки формируется отпускная цена (например, 100 р.). К отпускной цене применяется вид скидки «к отпускной цене» (например, 10%). Цена продажи 90. В накладной пишу 90, при этом в примечании указываю отпускную цену 100. Компания-покупатель товара перепродает далее товар по безналу с максимальной оптовой надбавкой от какой цены (цены покупки или отпускной)?

Если это оптовая скидка, то оптовик вообще не имеет права применять оптовую надбавку в описанной ситуации.

Если это не оптовая скидка, а именно «скидка к отпускной цене», тогда оптовик делает надбавку к отпускной цене, уменьшенной на размер скидки, то есть к 90 р.

Компания-импортер. Договор купли-продажи был заключен в сентябре в у.е. по курсу на дату отгрузки и оплаты. 04.10.2022 была отгрузка по курсу на 04.10.2022. 14.10.2022 заключили допсоглашение и указали цену, которая сложилась на 04.10.2022, и отгрузили. Сейчас можно подписать допсоглашение и вернуться к прежним условиям по курсу? Что делать с псевдовалютными договорами?

Если товар попал в ПСМ 713 — псевдовалютные договоры неприменимы, отпускная цена должна быть в рублях. Если не попал — можно псевдовалютный.

Хотя МАРТ в последних разъяснениях указал, что псевдовалютные договоры возможны, но «указание в договоре эквивалента в иностранной валюте не должно приводить к изменению цены, установленной в белорусских рублях и следовательно к нарушению установленного порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов)».





Если договор заключён до 19 октября, а товар приехал после, необходимо уменьшить цену? Надбавка более 30%.

Если имеется в виду импортер, то отпускную цену вы будете формировать после оприходования товара, т.е. после 19 октября. Следовательно, должны применять правила, установленные ПСМ 713. Если до этого в цену вы закладывали надбавку выше 30%, а ПСМ 713 ограничивает надбавку 30%, то цену необходимо будет снизить.

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Импортер. Работаем на УСН. Куда относить ввозной НДС: на себестоимость или сверху отпускной цены? Надбавку импортера применять к цене с ввозным НДС или без него?

Это спорный вопрос. Мнения бухгалтеров, с которыми я общался, разделились. Большинство считают, что ввозной НДС в данном случае (при применении УСН без НДС) относится на увеличение цены товара, т.е. должен включаться в себестоимость и, соответственно, надбавка импортера должна прибавляться к цене, включающей ввозной НДС.

Но МАРТ в памятке для ИП, применяющих УСН, указал, что ввозной НДС плюсуется сверху к отпускной цене. Т.е. надбавка импортера применяется к цене, не включающей ввозной НДС.

Поскольку я с налогами не работаю, этот вопрос глубоко не копал. Но если найдется бухгалтер, который сможет все расписать с точки зрения бухгалтерского учета и НДС при УСН, я готов помочь составить соответствующий запрос в МАРТ и МНС, чтобы попытаться разрешить эту ситуацию.

Нужно ли указывать наценку в ТТН, если товар (в нашем случае запасные части) продается покупателю для собственного потребления?

Если товар есть в перечне, то накладная заполняется по правилам из п. 12 ПСМ 713 независимо от того, для каких целей покупатель покупает товар.

Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их нашему эксперту здесь . Позже мы опубликуем ответы на портале «Про бизнес».

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